Nuevo Geely EX2 en Colombia: precios y novedades del compacto eléctrico

La primera novedad de 2026 es un eléctrico

El Geely EX2 es un compacto eléctrico con el que la marca busca “responder a las principales necesidades del consumidor colombiano: autonomía adecuada, seguridad avanzada y un espacio interior que sorprende dentro de su segmento”.

Vale la pena señalar que Geely llegó oficialmente a Colombia en noviembre de 2025. La marca china cuenta con el respaldo del Grupo Vardí y entre sus primeros productos para el mercado local se anunciaron dos eléctricos y un híbrido enchufable PHEV -el EX2 es uno de los cero emisiones anunciados-.

Tren motor eléctrico

El nuevo cero emisiones se ofrece en dos versiones, ambas funcionan con una batería de 39.4 kWh. La autonomía anunciada por Geely es de 410 kilómetros, bajo el ciclo CLTC, y cuenta con un sistema de carga rápida que le permitiría pasar del 30 % al 80 % del nivel de batería en 25 minutos.

El EX2 ofrece una potencia de 114 caballos y 150 Nm de torque. El movimiento se genera en las ruedas traseras. Según la ficha, su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 11,5 segundos.

Compacto

El Geely EX2 que se comercializa en el país tiene 4.135 mm de largo, 1.805 de ancho y una altura de 1.580. Su distancia entre ejes es de 2.650 mm. Suma dos compartimientos -o baúles- uno adelante y otro atrás, con 70 y 375 litros respectivamente. Cuando se abaten los asientos traseros, el volumen de carga aumenta a 1.320 L.

Equipo

El compacto eléctrico usa iluminación en tecnología LED tanto adelante como atrás. Según su versión puede incluir pintura bitono y rines de 15” o de 16”. Adentro sobresalen su centro multimedia con pantalla táctil de 14,6” y el tablero de instrumentos, digital, de 8,8”. Incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, sus asientos fueron fabricados en cuero vegano.

Propuesta en seguridad y precios

El equipo de seguridad del Geely EX2 incluye seis bolsas de aire, frenado autónomo de emergencia (AEB), alerta de colisión frontal (FCW), el control electrónico de estabilidad (ESC), alerta de salida de carril (LDW), asistencia en ascenso y descenso de pendientes (HAC y HDC), programa anti-vuelco (ARP) y el sistema antibloqueo de frenos con distribución electrónica de frenado (ABS/EBD).

Los precios del Geely EX2 son:

Geely EX2 Pro: COP 81’000.000.

Geely EX2 Max: COP 89’000.000.