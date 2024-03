Así es la tractomula 100% eléctrica de Auteco que operará en el país

Primera Tractomula 100% eléctrica de Auteco Foto: Auteco Blue

Auteco, una de las empresas destacadas en el sector automotriz, lanzó al mercado colombiano una tractomula totalmente eléctrica con una capacidad de carga hasta de 16.4 toneladas aproximadamente. Las pruebas piloto de vehículo para la movilidad eléctrica del país se están llevando a cabo en la ciudad de Medellín, con el objetivo de facilitar el proceso de adaptación de esta tecnología durante el primer semestre del año.

La iniciativa de Auteco se materializó en colaboración con Renting Colombia, un aliado con el que han desarrollado proyectos como el lanzamiento del primer camión Stark eléctrico de más de tres toneladas de carga en 2021. Este avance significativo en la movilidad eléctrica en el país continúa impulsando la innovación y el desarrollo sostenible en la industria automotriz, marcando un hito con la introducción de novedosos modelos, entre ellos la tractomula 100% eléctrica.

José Ricardo Salas, Country Manager de Auteco Blue para Colombia, afirma que este prototipo estará sometido a pruebas piloto a lo largo del primer semestre del año. Auteco Blue, la división de vehículos eléctricos de Auteco, está centrada en el desarrollo de un portafolio eléctrico que se adapte a las necesidades del mercado colombiano.

El nuevo Stark E-Tracto 6x4, el modelo de la tractomula eléctrica cuenta con una autonomía estimada de 120 kilómetros. Diseñado específicamente para operaciones como la última milla, crossdocking y actividades portuarias, este vehículo posee una caja automática de 6 velocidades y un peso bruto vehicular de 52 toneladas para una configuración 3S3 (conformado con un rígido de tres ejes y semirremolque de tres ejes), primera vez visto en la industria colombiana para vehículos 100% eléctricos.

La tractomula Stark E-Tracto 6x4 cuenta con un motor eléctrico de 476 HP, un torque de 2002 N.m, caja de cambios automática y una velocidad máxima acorde a las necesidades del sector de carga que van de la mano del tipo de terreno. Los frenos incorporan una alta tecnología para garantizar la seguridad en la operación del vehículo en pendientes o zonas de tráfico pesado, soportando el peso de las toneladas de carga.

Estas características están pensadas para garantizar su adaptabilidad a las diversas condiciones topográficas de las carreteras colombianas, por eso desde Auteco se promociona como un vehículo robusto y capaz para operaciones de transporte de carga pesada. Además, incorporarán un modelo de carga de energía rápida, permitiendo una recarga completa en un período de entre una y cuatro horas, lo que facilitará su operación ininterrumpida las 24 horas compatibles con conectores tipo CCS1 - CCS2 y GBT para su carga.

Para la infraestructura o puestos de carga de esta tractomula, Auteco ha establecido soluciones en colaboración con sus clientes. Se ofrece la posibilidad de instalar cargadores propios o utilizar la red pública y privada de sus aliados en energía e infraestructura a nivel nacional. Esta estrategia busca facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica, fomentando la implementación de vehículos de carga eléctricos en todo el país.

Todo esto, con la ayuda de aplicaciones o plataformas que permiten verificar en línea la potencia, los tiempos, el costo y la disponibilidad operativa de los puntos de carga como: Electromaps, Plugshare, EVSY y ABRP que facilitan no solo la localización de puntos de carga, sino que permiten mapear los ascensos y descensos, calcular el porcentaje de desgaste o recarga de la batería, teniendo en cuenta la topografía de Colombia. Esto posibilita evaluar con qué porcentaje de carga se llegará a una estación y cuánto tiempo tardará una carga, ofreciendo herramientas importantes para planificar rutas y generando confianza a los usuarios en la autonomía de la tractomula eléctrica.

Para el Country Manager de Auteco, el enfoque logístico y climático del Stark E-Tracto 6x4 está diseñado para que pueda satisfacer las necesidades específicas de las operaciones en Colombia. Este vehículo, se continúa adaptando a las condiciones ambientales del país, busca minimizar el impacto ambiental y reducir los costos operativos para sus clientes, con el ahorro del combustible y con repuestos básicos fáciles de conseguir.

En los costos de mantenimiento, Salas destaca que los vehículos eléctricos presentan rutinas similares a los vehículos de combustión, pero con ventajas en términos de temperaturas de operación más bajas, menor cantidad de componentes mecánicos y tiempos de respuesta más ágiles, que benefician a los conductores en mayores avances tecnológicos que facilitan las entregas y recorridos. Asimismo, para la sostenibilidad y responsabilidad ambiental, Auteco Blue ha establecido el E-lab, un área dedicada al diagnóstico, reparación, reutilización y disposición final de las baterías de los vehículos eléctricos, minimizando así los impactos ambientales.

De acuerdo con José Salas, la marca Auteco y su división Auteco Blue ofrecen servicios especializados en sus talleres a nivel nacional, con personal calificado y enfocado en la movilidad eléctrica, asegurando un adecuado cuidado y mantenimiento para el Stark E-Tracto 6x4.

“En cuanto a los incentivos fiscales, existen descuentos en renta, exclusión de IVA y depreciación acelerada, lo que hace que la implementación de la movilidad eléctrica sea atractiva para las empresas que deseen incorporar vehículos eléctricos en sus flotas. La existencia de estas estrategias respaldadas por leyes, como la ley 1964 del 2019, el conpes 3943 y la ley 1715 del 2014, que promueven la movilidad sostenible, mejoran la calidad del aire desde el sector del transporte de carga en Colombia, y que impulsa a su apoyo y comercialización en el territorio nacional”, señala.

Respecto a los tiempos de exportación, se estima que, en condiciones normales, el proceso de entrega de este tipo de tractomulas podría tardar entre 120 y 150 días aproximadamente, dependiendo del funcionamiento de la cadena de suministro a nivel global y los puertos de entrega.

Para la disponibilidad y expansión del modelo, actualmente se encuentran en la fase de pruebas y demostraciones durante los próximos meses, con un interés significativo por parte de los clientes en adoptar esta tecnología en operaciones de última milla. Inicialmente, la tractomula eléctrica operará en el sector de bebidas del país, destacando la importancia de este lanzamiento en el contexto de la creciente demanda de opciones de movilidad eléctrica en Colombia.

En una primera fase, se espera que estos vehículos inicien sus operaciones en el Valle del Cauca, la costa caribe, Bogotá y Antioquia. No obstante, la perspectiva de crecimiento es gradual, impulsada por la creciente aceptación de la tecnología en la industria. Se espera comenzar con una flota de 20 unidades en el primer año, siendo este un paso inicial estratégico. Para Salas, la estrategia de Auteco no solo se centra en conquistar mercados específicos, sino en adaptarse a las necesidades de los clientes, buscando un crecimiento en participación de la industria.

Según Mobility Portal Latinoamérica, la adopción de camiones y tractomulas eléctricas continúa en aumento en varios países de la región, y se realiza un seguimiento de los anuncios e iniciativas más destacados en el segmento para el año 2024. Un ejemplo destacado es la alianza entre la fabricante brasileña Randon y la minera nacional SQM en Chile, que introdujo los primeros semirremolques y tractocamiones totalmente eléctricos para el transporte de carga en América Latina. A principios de este año, la empresa concluyó la entrega de unidades de la exclusiva línea Hybrid R, equipada con la innovadora tecnología de tracción auxiliar e-Sys de Suspensys, destinadas al transporte en el proceso de extracción de minerales en Chile.

Para Brasil, Quantron AG ha anunciado su llegada al país con planes de lanzar un tractocamión a hidrógeno de 4.2 toneladas en mayo, seguido por uno de 44 toneladas para septiembre. En Uruguay, la firma uruguaya Mobility anunció en diciembre pasado el lanzamiento de los tractocamiones eléctricos Landking, pertenecientes al grupo Weichai, con proyecciones de al menos 100 ventas para este año. Todos los modelos son adecuados para el transporte interurbano y carretero, ofreciendo hasta 300 kilómetros de autonomía en sus vías.

De acuerdo con Luis Rojas, Ingeniero automotriz de Foton y Navitrans, en Colombia aún no se ha explorado de manera significativa el mercado de la movilidad eléctrica en segmentos pesados. No obstante, observa con optimismo la posibilidad de que antes de 2030, marcas como Foton y Navitrans cuenten con una flota extensa de vehículos de carga pesada totalmente eléctricos, contribuyendo a mejorar la calidad del aire, teniendo en cuenta que este tipo de vehículos de carga pesada expulsan un alto grado de Monóxido de Carbono (CO) en su circulación. En la actualidad, estas marcas ofrecen camiones eléctricos de carga liviana que están incursionando en el mercado colombiano, pero el panorama es diferente para cargas más pesadas debido a la falta de garantías en las estaciones de carga, los tiempos de carga en trayectos más extensos y el mayor peso involucrado.

Foton, por ejemplo, dispone en la actualidad de modelos de camiones eléctricos como el FKR EV 3.4 TON de carga más ligera, con un valor de $170.000.000 millones. Se espera que, con el tiempo, se comience a abordar de manera más proactiva los segmentos más pesados, como las tractomulas, en el mercado colombiano. Este enfoque requerirá superar desafíos logísticos y de infraestructura, pero representa un paso importante hacia la consolidación de la movilidad eléctrica en el país.