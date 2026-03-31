Así se pueden evitar filas en peajes durante Semana Santa con pago electrónico en Colombia

Más del 90 % de los peajes en Colombia ya cuentan con esta tecnología, una evolución que ha tomado fuerza desde su implementación en 2022. Foto: Cortesía Flypass

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la Semana Santa, el movimiento en las vías del país se dispara. Miles de conductores salen de las ciudades en busca de descanso, y aunque esto impulsa el turismo y la economía en las regiones, también trae largas filas en peajes y trayectos que se extienden más de lo esperado.

Según el Ministerio de Transporte, más de 10 millones de vehículos circularán por las carreteras, mientras el transporte terrestre movilizará a más de 4 millones de pasajeros en cerca de 336 mil despachos intermunicipales.

En medio de ese flujo, el recaudo electrónico aparece como una alternativa. De acuerdo con cifras del sector, más del 90 % de los peajes en Colombia ya cuentan con esta tecnología, una evolución que ha tomado fuerza desde su implementación en 2022.

Así funciona el sistema sin detenerse

El pago electrónico elimina la necesidad de parar en el peaje, ya que el sistema reconoce el vehículo y realiza el cobro de forma automática, bien sea mediante un dispositivo en el parabrisas o por la lectura de la placa.

Detrás de este proceso operan tecnologías como la identificación por radiofrecuencia y los sistemas de lectura de placas. De esta manera, el sistema reconoce el vehículo y descuenta el valor del peaje desde una cuenta recargada.

En Colombia operan varias empresas que ofrecen este servicio. Entre las opciones más conocidas están Gopass, Facilpass y Flypass, que concentran buena parte de los usuarios. La elección depende de factores como la cobertura en las rutas que se van a recorrer, los costos asociados y los beneficios adicionales.

Le puede interesar: Gobierno activa plan nacional para movilizar a 15 millones de viajeros en Semana Santa

¿Cómo empezar a usar el pago electrónico?

El proceso de vinculación es más sencillo de lo que parece y se puede hacer en pocos pasos:

- Primero, el conductor debe seleccionar un operador autorizado y crear una cuenta con sus datos básicos. Luego, registra la placa del vehículo en la plataforma.

- Dependiendo del servicio, puede ser necesario solicitar un TAG, un pequeño dispositivo que se instala en el parabrisas. En otros casos, el sistema funciona únicamente con la placa, sin necesidad de elementos físicos.

- Una vez activado el servicio, el siguiente paso es recargar saldo. Este será el dinero que se descontará automáticamente cada vez que el vehículo pase por un peaje.

- Finalmente, en carretera, solo hay que tomar los carriles señalizados para pago electrónico. El sistema hace el resto.

Recomendaciones antes de salir a carretera

El Ministerio de Transporte reitera una serie de recomendaciones básicas que, en temporada alta, marcan la diferencia: