Así son los Porsche Taycan GTS y Macan GTS (eléctricos) que llegaron a Colombia

La línea GTS de Porsche en Colombia sumó dos nuevos vehículos con la reciente presentación del Taycan y el Macan eléctrico. Tanto el SUV como el sedán develaron novedades en su estructura, estética y capacidades.

El Macan GTS que fue presentado por Autoelite -importador exclusivo de la marca en Colombia- tiene detalles exteriores en tono negro -como en los rieles del techo-, un spoiler trasero, faros con tecnología Matrix LED y Sideskirts únicos para esta versión y rines de 21 pulgadas.

La ficha del Macan GTS señala una potencia en overboost de hasta 571 caballos y un torque de 955 Nm. Su velocidad máxima está limitada a los 250 km/h, mientras que su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 3.8 segundos; la 0 a 200 km/h se cumple en los 13.3 segundos. Funciona con tracción total. Su precio parte en los COP 470.000.000.

Taycan GTS

Por su parte, el Porsche Taycan GTS develado en el país suma 102 caballos a su versión anterior, alcanzando los 700 cuerpos equinos. El fabricante señaló que el vehículo incluye la función push-to-pass, la cual le permite sumar 95 Hp por diez segundos.

La ficha del Taycan GTS indica una aceleración de 0 a 100 km/h en los 3.3 segundos, 628 kilómetros de autonomía con la batería completamente cargada, así como una suspensión neumática adaptativa.

El vehículo presentado incorpora el paquete Sport Chrono. Además, en su interior con piezas en cuero negro, asientos deportivos adaptativos, sistema de sonido firmado por Bose, entre otros. En su exterior, el Taycan GTS usa unos rines de 20 pulgadas y un cuerpo luminico en tecnología LED con cuatro focos.