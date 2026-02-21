Toyota bZ4X en Colombia: novedades, autonomía y precio del primer eléctrico de la marca

Toyota bZ4X en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

Equipo

En su exterior, la Toyota bZ4X resalta por las líneas de su carrocería que dibujan una silueta recta y que transmite aerodinámica. Cuenta con un sistema de iluminación en tecnología LED, un spoiler trasero, rieles en el techo y calza unos neumáticos de especificación 235/50 rín 20.

Dentro de la cabina de la bZ4X reposa un sistema multimedia con pantalla táctil de 14” y que cuenta con conectividad inalámbrica con Carplay. Lleva seis parlantes, puertos USB Tipo C, modos de conducción X Mode (Lodo, Tierra y Nieve), dos puntos de carga inalámbrica, tapicería en cuero sintético, panel de instrumentos de siete pulgadas, entre otros.

Tamaño

El primer eléctrico de Toyota en Colombia es un SUV mediano. Tiene 4.690 mm de largo, 1.860 de ancho y su altura es de 1.650. Durante un test desarrollado en su presentación, se evidenció el amplio espacio que tiene en su segunda fila de asientos. Su distancia entre ejes está en los 2.850 mm.

Tren motor EV

La Toyota bZ4X que se presentó en Colombia funciona con una batería de 74,7 kWh. El primer eléctrico de la marca japonesa en el país entrega una potencia de 338 caballos y un torque máximo de 338 Nm. Su aceleración de 0 a 100 km/h, según la ficha, está en los 5,1 segundos.

Vale la pena señalar que este SUV opera con tracción en sus cuatro ruedas (AWD). Así, su eje delantero transmite 221,3 caballos, mientras que el trasero agrega 116,7 hp. La autonomía anunciada es de 480 kilómetros.

Seguridad

Toyota bZ4X incluye ocho bolsas de aire, cinco apoyacabezas individuales -uno por plaza-, anclajes Isofix, monitoreo de presión de los neumáticos, alerta de salida segura, luz de frenado de emergencia, sensores de estacionamiento, monitoreo de punto ciego, control de estabilidad, control de descenso, asistente en pendiente y control de arrastre.

Además, la marca equipó en el eléctrico el Toyota Safety Sense 3.0, el cual le equipa sistema de pre-colisión con detección de vehículos, peatones, bicicletas y motocicletas; control crucero adaptativo, asistencia de trazado de línea, alerta de salida de carril y sistema de luces altas adaptativas.

Precio

La Toyota bZ4X se vende en Colombia a un precio de COP 229.900.000. La marca ofrece una garantía de cinco años o 120.000 km, lo que ocurra primero.