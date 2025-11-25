Expopartes impulsa en Cúcuta una vitrina que proyecta más de USD 22 millones en negocios

Según Pineda, este tipo de encuentros se constituyen en los escenarios naturales para el gremio, pues apoyan la legalidad, la formalidad y todo el proceso de formalización alrededor de las instituciones públicas. Foto: Cortesía Asopartes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cúcuta se convirtió en punto de encuentro para la industria automotriz con la realización de la segunda edición de Expopartes, un evento organizado por Asopartes y llevado a cabo los días 21 y 22 de noviembre. La feria reunió a 60 expositores y más de 150 marcas, en una jornada que combinó exhibición comercial con espacios de formación.

Durante la feria, El Espectador conversó con Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, quien resaltó que estos escenarios cumplen un papel clave para el sector. Según explicó, este tipo de encuentros se constituyen en los escenarios naturales para el gremio, pues apoyan la legalidad, la formalidad y todo el proceso de formalización alrededor de las instituciones públicas.

El dirigente gremial también destacó que Norte de Santander sigue consolidándose como una de las zonas más activas en el mercado de autopartes, motopartes y servicios técnicos. “Para 2025, el departamento proyecta un aumento cercano al 25% en la demanda de mantenimiento, repuestos y servicios especializados, impulsado por el crecimiento del parque de motocicletas, la dinámica urbana y los cambios en el comercio fronterizo”, puntualizó.

Según cálculos del sector, la región presenta un incremento cercano al 30% en las matrículas de motocicletas. “Este comportamiento ha elevado la demanda de componentes como frenos, llantas, baterías y sistemas eléctricos, que ya representan alrededor del 60% de las ventas totales en la zona”, sostuvo Pineda.

Pero no todo es crecimiento. El directivo advierte que la informalidad y la entrada de piezas sin trazabilidad siguen ocupando entre el 10% y el 12% del mercado local. Esta situación afecta la competitividad de los distribuidores formales y, principalmente, pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

“La dinámica fronteriza exige estándares superiores de trazabilidad y legalidad. Cúcuta tiene el potencial de consolidarse como un centro regional de comercio formal y competitivo; por eso, este tipo de ferias se convierte en un escenario estratégico para el sector, especialmente por su enfoque en la formación”, indicó Pineda.

Le puede interesar: Los carros híbridos nuevos más baratos en Colombia: estas son algunas opciones

Seguridad vial y el impacto de las partes ilegales

Para Ronald Colmenares, presidente de la junta directiva nacional de Asopartes, el trabajo conjunto entre el gremio y las autoridades es clave para enfrentar el mercado ilegal de repuestos. El directivo explica que los distribuidores formales son quienes sienten de primera mano la presión del contrabando y de la entrada de piezas sin trazabilidad, por lo que un trabajo coordinado con entidades como la Dijín y la Sijín se convierte en una oportunidad real para frenar estas prácticas.

“Respecto a los problemas que tenemos los autopartistas, muchos están relacionados con la venta de piezas robadas o el desguace de vehículos, que en realidad no solo ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también afectan a quienes de una u otra manera somos formales, pues estas piezas terminan comercializándose en el mercado local”, señaló Colmenares.

El dirigente recalca que no se trata solo de proteger al sector formal, sino de garantizar que los usuarios no terminen instalando partes que comprometan su seguridad en carretera.

En el caso de Cúcuta, Colmenares aclara que la frontera atraviesa una dinámica particular. Señala que actualmente no se identifican flujos relevantes de contrabando provenientes de Venezuela. Por el contrario, explica que las dificultades económicas del país vecino han convertido a la capital nortesantandereana en un punto de abastecimiento para su mercado interno, lo que redefine el rol de la región dentro del comercio binacional.

Finalmente, Colmenares advierte que uno de los problemas de fondo es la falta de denuncias por parte de los ciudadanos. Menciona que muchas personas no reportan el desvalijamiento de sus vehículos y que actualmente no existen demandas por robos menores (como una luna, un espejo o accesorios), lo que impide contar con cifras oficiales más precisas.

“Si no queremos ser víctimas de estos repuestos que pueden llegar a ser repuestos de sangre, pues no compremos esas piezas en los mercados de las distintas ciudades del país para de esa manera desincentivar desde el origen esa necesidad”, concluyó Colmenares.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.