Audi A3 híbrido ligero ya está en Colombia: características, equipamiento y precios

Audi A3 híbrido ligero en Colombia. Foto: Audi

Dos versiones

Audi A3 llegó a Colombia en dos opciones de carrocería y en tres versiones en total -dos para el modelo sedán y uno para el Sportback-. La primera de estas es la variante con carrocería tipo Sportback (o hatchback). En esa configuración, el compacto del fabricante alemán tiene 4.354 mm de largo, 1.466 de alto y un ancho con espejos de 1.984. Su baúl tiene una capacidad de 380 litros.

Para el caso del Audi A3 Sedán, la marca le otorgó una longitud de 4.506 mm, 1.433 de alto y un ancho con espejos de 1.984. La capacidad de su baúl es de 425 litros.

Equipo

El equipo exterior del Audi A3 que llegó a Colombia incluye faros con tecnología Matrix LED, neumáticos de especificación 225/40, rines de 18 pulgadas, apertura y cierre del baúl eléctricos, espóiler, entre otros.

Adentro de la cabina del Audi A3 se encuentran unos asientos deportivos en microfibra dinámica y cuero sintético acolchado con el emblema S. Suma un centro multimedia con pantalla de 10,1 pulgadas, panel de instrumentos digital de 10,25” y un sistema de sonido con diez altavoces.

Híbrido ligero o MHEV

Audi equipó un tren motor híbrido ligero en A3. Así, el vehículo rueda libre de Pico y Placa en Bogotá, gracias a que integra una batería eléctrica de 48 voltios que asiste al vehículo en algunas funciones, genera, según la marca, una mayor eficiencia; pero que no permite rodar en un modo 100 % eléctrico.

Tren motor

El Audi A3 híbrido ligero que se vende en Colombia funciona con un motor turbocargado de 1.5 litros. El bloque, de cuatro cilindros en línea, entrega 148 caballos de potencia, en el rango de 5.000 y 6.000 rpm, y 250 Nm de torque, a partir del 1.500 rpm. En todas sus versiones, el vehículo se acopla a una caja automática S-Tronic de siete velocidades.

Según la ficha, el A3 tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos.

Seguridad y precio

El equipo de seguridad presente en el Audi A3 MHEV incluye ABS, EBD, ESC, control de tracción, aviso de cambio de carril, sistema antirrobo, pernos de seguridad, rueda de repuesto de espacio reducido, control crucero adaptativo, entre otros.

Los precios del Audi A3 MHEV en Colombia son de:

• A3 Sedán MHEV Dynamic: COP 160.000.000.

• A3 Sedán MHEV S line: $181.000.000.

• A3 Sportback MHEV S line: $175.000.000.