Audi Q5 2026 en Colombia: llega al país en su versión Sportback

Llegó en versión Sportback

Q5 se renueva en Colombia en su versión Sportback, aquella carrocería tipo coupé que el fabricante ha esculpido en vehículos como Q8. La actualización del producto cuenta con una parrilla renovada, donde se encuentran unos faros con función Matrix y tecnología LED. Suma además retrovisores exteriores calefactables, y parachoques con diseño deportivo tipo S-Line.

Equipo

Parte del equipo presente en la actualización del Audi Q5 incluye un sistema multimedia con pantalla táctil de 14,5”, head-up display, sistema de sonido firmado por Bang & Olufsen, sensores de luz y de lluvia, paquete de iluminación multicolor, asientos deportivos con ajuste eléctrico, llantas de especificación 255/45 con run flat -no cuenta con llanta de repuesto-, entre otros.

Corazón de Q5

Bajo el capó, el nuevo Audi Q5 que llegó a Colombia como una de las novedades del fabricante alemán en la mayor cita automotriz del año, usa un motor turbocargado de dos litros y cuatro cilindros. Entrega una potencia de 201 caballos -al rango de las 4.300 y 6.000 rpm- y un torque máximo de 340 Nm -entre las 2.000 y 5.000 rpm.

El bloque de la SUV mediana de Audi se acopla a una caja automática de siete velocidades y tecnología S-tronic.

Híbrido ligero

El Audi Q5 que se actualizó en Colombia es un híbrido ligero. Es decir, suma a su equipo un componente eléctrico (batería de 48 V) que asiste al motor de combustión en situaciones puntuales, pero que no permite que el vehículo se mueva en un modo 100 % eléctrico.

Seguridad

El paquete de seguridad que Audi instaló en Q5 incluye frenos ABS con EBD, ESC, ASR, aviso de cambio de carril, asistente de giro, asistente para cruces, asistente de parada de emergencia, protección proactiva de los ocupantes, sistema antirrobo, pernos de seguridad, anclajes Isofix, control crucero adaptativo con función de parada, entre otros.

Su precio de preventa es de COP $315’000.000.