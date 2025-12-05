Aumenta el robo de vehículos en Colombia: ¿cómo proteger su carro o moto del hurto?

Carros, camionetas y camperos suman el 66% de los robos, los camiones, el 31%, y en menor proporción, motocicletas y grúas, con el 3%. Foto: Freepik

Con el arranque de la temporada festiva, el país entra en un movimiento constante de viajes, compras, reuniones familiares y todo lo que este mes trae. En medio de ese ritmo acelerado, muchos conductores bajan la guardia sin darse cuenta, y ese descuido abre la puerta a un problema que sigue creciendo: el hurto a vehículos.

Un análisis reciente del Sistema de Recuperación de Vehículos Hurtados (SVR), deja claro dónde se concentra la preocupación. Entre septiembre y octubre, Bogotá, Antioquia y Atlántico reunieron el 60% de los casos reportados. Solo la capital y sus alrededores representan el 34%, mientras que Antioquia aporta el 14% y Atlántico el 12%.

Los ladrones están enfocando sus esfuerzos en vehículos que vemos todos los días en la calle. Carros, camionetas y camperos suman el 66% de los robos, los camiones, el 31%, y en menor proporción, motocicletas y grúas, con el 3%. Son vehículos muy comunes y, en muchos casos, sin sistemas de seguridad avanzados, lo que los convierte en blancos fáciles para las bandas organizadas.

Respecto a las modalidades, hay un dato que llama la atención: el 43% de los reportes corresponde a alertas preventivas. No llegan a convertirse en robos, pero evidencian descuidos del conductor en sus rutinas de seguridad. A esto se suma el abuso de confianza, que ya representa el 26% y viene creciendo. Por su parte, el 31% restante incluye casos de atraco, halado y extorsión.

Recomendaciones de seguridad para diciembre

Con el aumento de movilidad propio de la temporada, Ituran Colombia, empresa especializada en geolocalización y monitoreo vehicular, invita a los conductores a reforzar sus hábitos de seguridad. La idea es sencilla: anticiparse a los riesgos y reducir las oportunidades para que un vehículo sea vulnerado.

Estas son algunas pautas destacadas por la compañía para tener en cuenta durante diciembre:

Evitar dejar el vehículo en la vía pública, sobre todo en lugares oscuros, solitarios o sin ningún tipo de vigilancia.

Optar por parqueaderos autorizados y con personal de seguridad, incluso si se trata de una parada corta o una compra rápida.

Reconocer zonas de riesgo y evitar calles desconocidas, barrios con baja presencia policial o sectores demasiado concurridos donde se camufla la delincuencia.

No entregar las llaves a personas desconocidas ni permitir que terceros manipulen el vehículo bajo excusas de “colaboración”, “carga” o servicios informales.

Complementar el GPS tradicional con soluciones más completas como rastreo satelital, botón de pánico, bloqueo inteligente, identificación de conductor y alertas configurables por ubicación.

Revisar el estado del vehículo antes de salir a carretera: sistema de frenos, llantas, luces, niveles y batería.

Mantener vigilancia en parqueaderos de centros comerciales, asegurando puertas y ventanas y evitando dejar objetos a la vista.

Desconfiar del ticket de parking improvisado o parqueaderos sin identificación ni registro formal.

