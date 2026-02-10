Bad Bunny y su colección de carros: estos son los favoritos del cantante

Esa misma actitud desafiante que lo caracteriza sobre el escenario se refleja en su garaje. Foto: Tomado de Instagram @thebichiyal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, no solo ha sacudido la música urbana, sino también los códigos de la cultura latina. Esa misma actitud desafiante que lo caracteriza sobre el escenario se refleja en su garaje, lejos de seguir modas o acumular superdeportivos por puro lujo, el artista ha armado una colección con personalidad y memoria.

Casi todos los carros han sido manejados por el reguetonero frente a las cámaras, ya sea en eventos, apariciones públicas o en sus videos musicales, convirtiéndose también en parte de su imagen. Acá repasamos los modelos que mejor representan el estilo de vida de uno de los artistas más influyentes del momento.

Ferrari Testarossa

Este clásico italiano, con su inconfundible silueta y sus tomas de aire laterales, no es solo un carro bonito, sino un verdadero símbolo de una era dorada de los superdeportivos. Bajo su carrocería tiene un V12 de 4.9 litros capaz de entregar 385 caballos de fuerza y llevarlo hasta los 283 km/h.

Este modelo apareció en el video de su canción “Te gusté”.

Rolls-Royce Dawn

Cuando Bad Bunny quiere bajar el ritmo y disfrutar del sol con estilo, entra en escena el Rolls-Royce Dawn. Más que un convertible, es una declaración de elegancia sobre ruedas.

Debajo de su refinada carrocería se encuentra un imponente V12 de 6.6 litros con doble turbo, capaz de generar 563 caballos de fuerza y un torque de 780 Nm desde bajas revoluciones, lo que garantiza potencia sin esfuerzo y un manejo sereno.

BMW M4

Este coupé alemán es el carro para quienes aman la velocidad y la precisión. Su diseño afilado y su puesta a punto deportiva lo convierten en una máquina hecha para curvas cerradas y aceleraciones. Con su motor de seis cilindros, ofrece una respuesta inmediata y una conducción que hace sentir cada kilómetro con intensidad.

Le puede interesar: Mujeres en Bogotá pueden acceder a curso de conducción y licencia C1 gratis: paso a paso

Pontiac GTO (1964)

Aquí es donde la colección toma un giro nostálgico. Bad Bunny también es dueño de un Pontiac GTO de 1964, un modelo histórico que muchos consideran el origen de los muscle cars. Su clásico V8 y su estética atemporal lo convierten en una joya sobre ruedas. Este carro tuvo protagonismo en el videoclip de “Baílame”, demostrando el gusto del reguetonero por la historia automotriz estadounidense.

Mercedes-Benz Clase G

Si de presencia se trata, la Mercedes-Benz Clase G es imposible de ignorar. Con su diseño cuadrado y su herencia militar, este todoterreno combina lujo y rudeza como pocos. Su tracción 4×4 y su motor V8 le permiten enfrentar cualquier terreno sin perder comodidad ni estatus.

Lamborghini Urus

Cerrando con fuerza está el Lamborghini Urus, una camioneta que rompe todos los esquemas. Su motor V8 biturbo le otorga una aceleración brutal, mientras que su versatilidad le permite ser tanto un carro para el día a día como una máquina de altas prestaciones.

Dependiendo de la versión, su potencia puede ir de 650 hasta 800 caballos (en la variante híbrida SE), logrando el 0 a 100 km/h en poco más de tres segundos y superando los 300 km/h de velocidad máxima, cifras que lo colocan en la élite de los SUV deportivos.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.