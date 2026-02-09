Mujeres en Bogotá pueden acceder a curso de conducción y licencia C1 gratis: paso a paso

El proceso combina clases teóricas y prácticas, además de un acompañamiento para que las beneficiarias puedan cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades de tránsito. Foto: Cortesía Seguros Mundial

La licencia de conducción es el documento legal que autoriza a una persona a manejar un vehículo en el país. Es personal e intransferible y, para obtenerla, hay que cumplir con varios requisitos, como pasar exámenes médicos y completar la formación teórica y práctica exigida por las autoridades de tránsito.

Conscientes de que el costo de este proceso suele ser un obstáculo para muchas mujeres, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar decidió abrir cupos para un curso de conducción completamente gratuito. Este programa hace parte de la estrategia Mujeres con autonomía económica, que reúne distintas capacitaciones diseñadas para ampliar las oportunidades de empleo e ingresos de las mujeres de la localidad.

La formación está estructurada para que las participantes adquieran las habilidades necesarias para conducir vehículos amparados por la licencia C1, categoría que permite manejar automóviles, camperos, camionetas y microbuses de uso particular.

Según detalló la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el proceso combina clases teóricas y prácticas, además de un acompañamiento para que las beneficiarias puedan cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades de tránsito.

¿Qué se necesita para ser parte del programa?

Para poder postularse, es indispensable vivir en Ciudad Bolívar. Además, la convocatoria está dirigida a mujeres entre los 18 y los 60 años, el mismo rango que la Alcaldía Local ha utilizado en otros programas de formación vinculados al sector transporte. Según la información oficial, no se necesita tener experiencia previa para manejar, pero sí es obligatorio entregar la documentación y cumplir con los requisitos de residencia establecidos para el proceso de selección.

¿Qué documentos se necesitan para participar?

Para inscribirse en la convocatoria, las interesadas en participar deberán presentar una serie de documentos que permitan comprobar su identidad y confirmar que residen en Ciudad Bolívar. Según explicó la Alcaldía Local, los requisitos básicos son los siguientes:

Documento de identidad

Certificado del Sisbén

Recibo de un servicio público que demuestre la residencia en Ciudad Bolívar

Certificado de afiliación a salud expedido por la ADRES

Desde el sábado 7 de febrero de 9:00 a.m. A 4:00 p.m., las aspirantes podrán inscribirse de manera presencial en cualquiera de estos puntos:

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F - 20

Centro Juan Bosco Obrero Carrera 18g # 74A - 59 Sur

Biblioteca de la Creatividad Vía Mochuelo, Quiba

O de manera virtual en el link que estará en las redes sociales de la Alcaldía.

Por su parte, la Alcaldía indicó que se tendrán en cuenta situaciones particulares que puedan dificultar su acceso a oportunidades de formación y empleo.

Los grupos priorizados son:

Mujeres cuidadoras

Mujeres con discapacidad

Mujeres indígenas

Mujeres víctimas del conflicto armado

Mujeres firmantes del Acuerdo de Paz

Mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras

Mujeres con medidas de protección vigentes

