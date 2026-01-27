Logo El Espectador
BMW creció 7.1 % en Latinoamérica: la electrificación fue clave

El fabricante germano presentó sus resultados regionales de 2025, donde destaca su participación del mercado que llegó al 30.8 %.

27 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Foto: BMW
BMW presentó sus resultados regionales en 2025. Según la marca, el año pasado se matricularon 45.930 vehículos del fabricante alemán en Latinoamérica, lo que significa un crecimiento del 7.1 %, cuando se compara con las unidades registradas durante el 2024.

Durante la presentación de los resultados, la marca afirmó que el crecimiento en las ventas y matrículas de sus productos se debe a acciones como poner a disposición de sus clientes una “amplia gama de opciones”. Así, en su portafolio se encuentran vehículos eléctricos, híbridos enchufables, ligeros, a combustión y diésel.

Vale la pena señalar que en Colombia se matricularon 2.665 vehículos de BMW en 2025 (Andemos) -un 12 % por encima del 2024, cuando la cifra fue de 2.377-. 1.197 pertenecieron al segmento de híbridos enchufables, 762 al de gasolina y 219 fueron híbridos no enchufables. 484 fueron vehículos eléctricos.

Ahora bien, la información publicada por BMW señala que alcanzó una cuota del 30.8 % en el mercado premium. No hay que pasar por alto que germanos tienen presencia en 27 mercados de Latinoamérica.

Mini, por su parte, llegó a las 7.587 unidades matriculadas en 2025. La cifra representa un crecimiento del 18.9 % frente a 2024. Algunas de sus novedades regionales son los John Cooper Works y Mini Cooper convertible. En Colombia se matricularon 538 unidades.

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda.nefernandez@elespectador.com

