Estos fueron los carros más vendidos en Colombia en 2025

Kia k3. Foto: Kia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Diciembre se consolidó como el mes con más matrículas de carros nuevos en Colombia en 2025. Registró 30.135 unidades -la cifra más alta desde ese mismo mes de 2019-, mientras que el acumulado anual fue de 254.205, con una variación positiva del 26,5 % frente a 2024, cuando las cifras presentadas por Andi y Fenalco indicaron 200.953.

El segmento con más vehículos matriculados fue -como es de esperarse… por la tendencia mundial a esta carrocería- el de SUV, con 143.875. En segundo lugar se ubicó el de automóviles, con 63.223. En el tercero correspondió al de pick-ups, del cual se matricularon 17.006 unidades en 2025.

El mercado de vehículos eléctricos demostró que aún no alcanza su techo en el país. Tan solo en diciembre se matricularon 3.234 vehículos con este tipo de propulsión. El acumulado llegó a las 19.724 unidades, lo que se traduce en un crecimiento del 115 % cuando se compara con los registros de 2024 (9.178).

El de híbridos -que incluye ligeros, totales y enchufables- siguió la dinámica de los cero emisiones. En el último mes del año las matrículas de este tipo de carros llegaron a las 8.381. El acumulado fue de 67.899, una variación del 59 % frente a las 42.668 del 2024.

Vale la pena señalar que las ventas de vehículos se vieron impulsadas por eventos como el Salón del Automóvil de Bogotá. El evento, que se desarrolló en noviembre, tuvo más de 50 lanzamientos de vehículos y contó con más de 140.000 visitantes. Según sus organizadores, “se vendieron unas 14.000 unidades durante la feria”.

Los carros más vendidos en Colombia

La marca con más matrículas en 2025 fue Kia. De los coreanos se registraron 34.063 unidades. La segunda fue Renault, con 33.658. En el tercer lugar se ubicó Toyota, con 23.711. El cuarto y quinto lugar fueron para Mazda y Chevrolet, con 21.565 y 21.038, respectivamente.

El carro más vendido en Colombia en 2025 fue el Kia K3. Vale la pena señalar que el vehículo está disponible en versiones cross y sedán. Funciona con un motor naturalmente aspirado de 1.6 litros. Entrega una potencia de 121 caballos y su torque es de hasta 151 Nm. Según su versión, puede usar una caja manual o automática de seis marchas.

Línea / Modelo Ventas 2025 Kia K3 9.728 Renault Duster 9.021 Mazda Cx-30 8.814 Kia Picanto 7.379 Toyota Corolla Cross 7.360 Foton Bj 6.672 Chevrolet Onix 6.256 Mazda 2 5.700 Byd Yuan Up 5.256 Renault Kardian 5.043

Más de Autos: La Renault Duster ahora es híbrida y ya se vende en Colombia: Reseña.

“Agradecemos profundamente a cada colombiano que confió en nosotros y eligió a Kia como la marca para cumplir sus sueños. Este liderazgo nos inspira a seguir dando más, a fortalecer nuestra red de servicio y a continuar moviendo al país en el 2026 hacia un futuro mejor”, afirmó Jorge Neira, director general de Kia Colombia.