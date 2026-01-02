Logo El Espectador
Estos fueron los carros más vendidos en Colombia en 2025

254.000 carros nuevos se matricularon en el país en 2025. Conozca las marcas y los carros favoritos de los colombianos.

Nicolás Fernández
02 de enero de 2026
Diciembre se consolidó como el mes con más matrículas de carros nuevos en Colombia en 2025. Registró 30.135 unidades -la cifra más alta desde ese mismo mes de 2019-, mientras que el acumulado anual fue de 254.205, con una variación positiva del 26,5 % frente a 2024, cuando las cifras presentadas por Andi y Fenalco indicaron 200.953.

El segmento con más vehículos matriculados fue -como es de esperarse… por la tendencia mundial a esta carrocería- el de SUV, con 143.875. En segundo lugar se ubicó el de automóviles, con 63.223. En el tercero correspondió al de pick-ups, del cual se matricularon 17.006 unidades en 2025.

El mercado de vehículos eléctricos demostró que aún no alcanza su techo en el país. Tan solo en diciembre se matricularon 3.234 vehículos con este tipo de propulsión. El acumulado llegó a las 19.724 unidades, lo que se traduce en un crecimiento del 115 % cuando se compara con los registros de 2024 (9.178).

El de híbridos -que incluye ligeros, totales y enchufables- siguió la dinámica de los cero emisiones. En el último mes del año las matrículas de este tipo de carros llegaron a las 8.381. El acumulado fue de 67.899, una variación del 59 % frente a las 42.668 del 2024.

Vale la pena señalar que las ventas de vehículos se vieron impulsadas por eventos como el Salón del Automóvil de Bogotá. El evento, que se desarrolló en noviembre, tuvo más de 50 lanzamientos de vehículos y contó con más de 140.000 visitantes. Según sus organizadores, “se vendieron unas 14.000 unidades durante la feria”.

Los carros más vendidos en Colombia

La marca con más matrículas en 2025 fue Kia. De los coreanos se registraron 34.063 unidades. La segunda fue Renault, con 33.658. En el tercer lugar se ubicó Toyota, con 23.711. El cuarto y quinto lugar fueron para Mazda y Chevrolet, con 21.565 y 21.038, respectivamente.

El carro más vendido en Colombia en 2025 fue el Kia K3. Vale la pena señalar que el vehículo está disponible en versiones cross y sedán. Funciona con un motor naturalmente aspirado de 1.6 litros. Entrega una potencia de 121 caballos y su torque es de hasta 151 Nm. Según su versión, puede usar una caja manual o automática de seis marchas.

Línea / ModeloVentas 2025
Kia K39.728
Renault Duster9.021
Mazda Cx-308.814
Kia Picanto7.379
Toyota Corolla Cross7.360
Foton Bj6.672
Chevrolet Onix6.256
Mazda 25.700
Byd Yuan Up5.256
Renault Kardian5.043

“Agradecemos profundamente a cada colombiano que confió en nosotros y eligió a Kia como la marca para cumplir sus sueños. Este liderazgo nos inspira a seguir dando más, a fortalecer nuestra red de servicio y a continuar moviendo al país en el 2026 hacia un futuro mejor”, afirmó Jorge Neira, director general de Kia Colombia.

