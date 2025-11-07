BMW Motorrad presenta la F 450 GS: así llega en equipamiento, versiones y precio

Esta moto llega con suspensión ajustable y una combinación de rines de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás, con la opción de montar rines de radios cruzados dentro del catálogo de accesorios. Foto: BMW

Lo que hace un año parecía solo un ejercicio de diseño terminó convirtiéndose en una moto lista para salir al mercado. En el pasado Salón de Milán, BMW sorprendía con la Concept F 450 GS, un prototipo que muchos interpretaron como una pista evidente del siguiente paso en la línea GS. Y no estaban equivocados. Tras meses de especulación y filtraciones de patentes, la marca alemana finalmente ha presentado la versión de producción: la nueva BMW F 450 GS.

El escenario del estreno no podía ser otro que el EICMA de Milán, el mismo lugar donde debutó su concepto. Esta vez, sin camuflaje ni promesas a futuro, BMW muestra una motocicleta que amplía su presencia en el segmento trail de media cilindrada, con un enfoque claro en combinar versatilidad, dinamismo y ligereza. Aunque se presenta bajo el sello de la familia GS, la marca no duda en destacar su carácter deportivo, pensado para quienes buscan algo más que una moto de aventura convencional.

“La F 450 GS ofrece una maniobrabilidad precisa y la auténtica experiencia GS, con un rendimiento sobresaliente tanto en carretera como fuera de ella. Es una compañera ideal para cualquier situación: sencilla, robusta y siempre lista. Marca la pauta en el segmento de las trail deportivas de su categoría”, destacó Markus Flasch, CEO de BMW Motorrad.

Esta moto llega con suspensión ajustable y una combinación de rines de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás, con la opción de montar rines de radios cruzados dentro del catálogo de accesorios. En la frenada, incorpora pinzas Brembo con un disco delantero de 310 mm y cuatro pistones, y un disco trasero de 240 mm con un pistón, asistidos por sistemas electrónicos como ABS Pro y control dinámico de frenada.

El motor también es completamente nuevo, un bicilíndrico en línea de 420 cc que entrega 48 caballos a 8.750 rpm y 43 Nm a 6.750 rpm, compatible con la licencia A2 en Europa. Cumple con la norma EU5+, ofrece una autonomía superior a los 350 km gracias a su tanque de 14 litros, y mantiene el peso total en 178 kg, una cifra competitiva dentro de su categoría.

Una de las novedades más llamativas en la F 450 GS es el embrague Easy Ride, que trabaja junto al sistema Shift Assistant Pro. Gracias a una unidad centrífuga que actúa según las revoluciones del motor, este conjunto permite arrancar y hacer cambios sin usar la maneta del embrague, aunque sigue instalada por si el piloto prefiere accionarla de forma tradicional. Es una solución pensada para hacer la conducción más cómoda, especialmente en tráfico o en terrenos irregulares.

Como es habitual en la familia GS, también ofrece modos de manejo, entre los que se incluyen Rain, Road y Enduro, mientras que el modo Enduro Pro aparece a partir de la versión Exclusive. Además, permite ajustar el nivel de intervención de asistencias como el ABS y el control de tracción. La altura del asiento puede adaptarse a diferentes estaturas, con opciones que van desde 830 mm hasta 865 mm, según la configuración elegida.

En el equipamiento de serie se destacan el faro LED con la firma lumínica en forma de “X” vista recientemente en la R 1300 GS, un panel TFT de 6,5 pulgadas y un puerto de carga USB-C.

Precios

La BMW F 450 GS estará disponible en cuatro versiones:

Base: EUR $7.390 (aproximadamente 33 millones de pesos colombianos)

Exclusive: EUR $7.716 (34 millones)

Sport: EUR $7.878 (35 millones)

Trophy: EUR $8.226 (37 millones)

