Estas son las partes de los carros que más se dañan: así puede cuidarlas

Entender cómo se conduce y realizar un mantenimiento preventivo a tiempo puede ser la clave para evitar daños mayores. Foto: freepik

Cuando se habla del mantenimiento de un carro, la cosa va más allá de esperar a que aparezca un ruido raro o una luz en el tablero. Con el uso diario, algunos componentes comienzan a fatigarse sin que el conductor lo note a simple vista, y si no se les da la atención adecuada, pueden terminar convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza.

Según explica Carlos Badillo, asesor experto de Renault, el desgaste no es igual para todos: depende mucho del estilo de conducción. Hay quienes exigen más la caja de cambios, mientras que otros frenan de forma brusca, y cada uno de esos hábitos deja su huella en el vehículo. Para Badillo, entender cómo se conduce y realizar un mantenimiento preventivo a tiempo puede ser la clave para evitar daños mayores.

Teniendo eso claro, el experto señala ocho componentes que suelen presentar desgaste con mayor frecuencia en los vehículos.

1. Filtro de combustible

Este filtro necesita reemplazarse con regularidad, ya que las impurezas del tanque tienden a taparlo con el tiempo. Aquí no hay mucho misterio, cuando llega al final de su vida útil, lo mejor es cambiarlo sin aplazarlo, pues un filtro saturado puede afectar el rendimiento del motor.

2. Batería

Quedarse sin batería es, probablemente, uno de los momentos menos agradables para cualquier conductor. Además del imprevisto, reemplazarla puede resultar costoso si se busca una de buena calidad. Los recorridos muy cortos y los constantes arranques y paradas la debilitan, así que es recomendable darle al carro trayectos un poco más largos de vez en cuando para permitir una recarga completa.

3. Dirección del carro

Este sistema incluye un volante de acero conectado al cigüeñal y al embrague, y su función es ayudar a que el movimiento del motor sea más suave. Cuando empieza a fallar, pueden aparecer ruidos al cambiar de marcha, o incluso dificultad para engranarlas. Además, los tornillos del volante y del embrague trabajan en conjunto, por lo que cambiar ambos elementos al mismo tiempo puede prolongar su vida útil.

4. Embrague

Aunque suele resistir bastante, el uso inadecuado puede acortar drásticamente su duración. Un hábito común, como mantener el pie en el pedal mientras se está detenido en un semáforo o trancón, acelera su desgaste. En esos casos, Badillo señala que lo ideal es dejar la caja en neutro y usar el freno de mano.

5. Discos y pastillas de freno

Son piezas fundamentales para la seguridad en carretera. Si se percibe que el carro demora más en detenerse, vibra al frenar o aparecen chirridos metálicos, es señal de alerta. Para alargar su vida, conviene evitar frenazos innecesarios, no bajar pendientes con el pie siempre en el freno (es mejor usar el freno motor) y no esperar a que las pastillas se consuman por completo.

6. Alternador

Este componente se encarga de generar electricidad y mantener cargada la batería. Cuando falla, el carro dejará de alimentar los sistemas eléctricos y, tarde o temprano, se apagará. Por desgracia, no hay demasiadas acciones preventivas que aseguren una vida útil prolongada, así que cualquier comportamiento eléctrico extraño debe revisarse a tiempo.

7. Correa de distribución

Es una de las piezas más delicadas del motor. Si se rompe, puede causar daños internos costosos. El fabricante indica cada cuánto debe reemplazarse, tanto por tiempo como por kilometraje. Como recomendación adicional, guardar el carro bajo techo ayuda a evitar el deterioro por cambios de temperatura.

8. Bomba de agua

Su tarea es mantener circulando el líquido refrigerante para evitar que el motor se sobrecaliente. Fugas, golpes de temperatura o fallos en el encendido pueden indicar problemas. Para cuidarla, Badillo señala que es clave realizar cambios periódicos del refrigerante y del aceite. Normalmente, se sustituye junto con la correa de transmisión, lo que ayuda a ahorrar en mano de obra a futuro.

