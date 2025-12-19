BYD alcanza los 15 millones de carros producidos: ¿cuáles son los más vendidos?

El último millón se ha producido en poco más de dos meses, después de que la unidad número 14 millones saliera de la línea de montaje el pasado 9 de octubre de 2025. Foto: BYD

BYD ha celebrado la producción de su vehículo enchufable número 15 millones con la salida de su fábrica en Jinan (China), operativa desde hace tres años, de la unidad 15.000 del Denza N8L, un SUV de seis plazas de la división premium de BYD.

Los vehículos enchufables de BYD abarcan una gama compuesta tanto por modelos 100% eléctricos como híbridos enchufables equipados con la tecnología Dual Mode.

BYD inició su trayectoria en el ámbito de los vehículos enchufables en 2008 con el lanzamiento del F3DM, convirtiendo a este modelo en el primer híbrido enchufable producido en serie a nivel mundial.

Tras emplear 13 años para alcanzar el primer millón de vehículos enchufables producidos, tan solo han bastado 13 meses para pasar de 10 a 15 millones. El último millón se ha producido en poco más de dos meses, después de que la unidad número 14 millones saliera de la línea de montaje el pasado 9 de octubre de 2025.

Este último logro culmina un año de crecimiento para BYD, con una producción total de 4,2 millones de vehículos enchufables en los primeros 11 meses de 2025, lo que supone un aumento interanual del 11,3%.

Las ventas internacionales durante este mismo periodo han alcanzado las 917.000 unidades, superando el total registrado en todo 2024, mientras que la presencia global de BYD se extiende ya a más de 110 países y regiones.

Como empresa tecnológica, BYD continúa destinando una parte significativa de sus ingresos a investigación y desarrollo. En los tres primeros trimestres de 2025, BYD invirtió 43.750 millones de yuanes (5.300 millones de euros) en I+D, es decir, un aumento interanual del 31 %, con lo que la inversión acumulada total en I+D asciende a más de 220.000 millones de yuanes (26.650 millones de euros).

Este esfuerzo se ha traducido en innovaciones en todos los ámbitos, desde la química y el empaquetado de las baterías hasta los sistemas de asistencia a la conducción o la tecnología de carga ultrarrápida Flash Charging, cuya llegada está prevista para 2026 y que permitirá tiempos de recarga tan rápidos como los de gasolina.

Los modelos que empujan las ventas

El gigante asiático ha sabido afinar su gama para conectar con el mercado, con productos que combinan precio, y tecnología. No es casualidad que modelos como el BYD Dolphin y el BYD Dolphin Surf ya hayan superado, cada uno, el millón de unidades vendidas.

En el segmento de los SUV, el impulso ha sido igual de fuerte, con propuestas de alto volumen como el BYD Song Plus o el BYD Sealion 06 se han convertido en verdaderos motores de crecimiento, tanto por su diseño como por su enfoque familiar y tecnológico, dos factores muy valorados en los principales mercados.

A este buen desempeño se suma la serie Dynasty, una de las columnas vertebrales de la marca. Modelos como el BYD Qin, el BYD Song y el BYD Tang siguen siendo populares, no solo en China, sino también en los mercados de exportación.

