¿Dónde alquilar carros en Bogotá y más ciudades de Colombia? Estas son algunas empresas

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, durante la temporada de fin de año de 2024 más de 4,04 millones de pasajeros se movilizaron por transporte terrestre en Colombia. Foto: Cortesía Localiza Rent a Car

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cierre del año suele venir acompañado de maletas, planes sobre la mesa y carreteras llenas. Diciembre es, sin duda, una de las épocas con mayor movimiento vial en Colombia: familias que regresan a casa, viajeros que buscan playa o montaña y otros que simplemente aprovechan los días libres para cambiar de aire y recorrer el país.

En medio de ese panorama, la renta de vehículos se ha ido consolidando como una alternativa para quienes quieren moverse a su ritmo, sin depender de horarios ni itinerarios ajenos. De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, durante la temporada de fin de año de 2024 más de 4,04 millones de pasajeros se movilizaron por transporte terrestre en Colombia. Y todo apunta a que en 2025 ese número podría ser aún mayor, impulsado por el aumento de los viajes por carretera y por una preferencia cada vez más marcada hacia opciones de movilidad que se adapten a las necesidades de cada viajero.

Según Diego Avendaño, líder de Localiza Rent a Car en Colombia, este comportamiento evidencia un cambio en la manera de viajar. “El alquiler de vehículos se ha convertido en una alternativa estratégica para viajar. No se trata solo de llegar al destino, sino de disfrutar el recorrido, optimizar el tiempo y viajar con la tranquilidad de tener todo bajo control”, señala.

¿Qué tipo de carros rentan los colombianos?

A la hora de elegir un carro en renta, no conviene tomar la decisión a ciegas. Todo depende del tipo de viaje que se tenga en mente, de cuántos días se estará en carretera y, por supuesto, de con quiénes se compartirá el trayecto.

Para Avendaño, de Localiza Rent a Car, la demanda se concentra principalmente en dos segmentos. Por un lado, los sedanes intermedios, una opción muy buscada por quienes se mueven entre ciudades principales o recorren vías en buen estado por poco tiempo. Por otro, las camionetas de siete puestos, preferidas por familias numerosas o grupos que planean viajes más largos, incluso de hasta dos semanas.

“Al final, el destino, la duración y el perfil del viajero son los que inclinan la balanza para cada elección, si son ciudades capitales favorecen al sedán. Para el Eje Cafetero, Boyacá y zonas de Antioquia con topografías exigentes piden la robustez de una camioneta”, comenta.

Le puede interesar: ¿Se puede girar a la izquierda en el carro cuando hay doble línea amarilla?

Empresas para alquilar carros en Colombia

Alkilautos, empresa especializada en la renta de vehículos, identifica cinco grupos de compañías que han mostrado el mayor crecimiento económico dentro del mercado de alquiler de carros en Colombia.

Localiza Rent a Car

De origen brasileño, es uno de los jugadores más fuertes del país, con una participación que se mueve entre el 45 % y el 55 % del mercado nacional. Su operación se apoya en una flota variada, y una red amplia de atención, factores que la han posicionado tanto en el turismo como en el alquiler corporativo.

Equirent – Grupo Seissa

Con más de 30 años de presencia en Colombia, esta compañía ha construido una operación sólida, con 25 puntos de atención en 19 ciudades y una flota que supera los 7.800 vehículos. Su foco principal está en el alquiler a largo plazo para empresas, aunque también ofrece opciones de renta a corto plazo.

Enterprise Mobility – Grupo Massy Colombia

Este grupo internacional opera en el país con las marcas Enterprise, Alamo y National. Su participación ronda el 10 % del mercado y atiende tanto a viajeros corporativos como a clientes vacacionales.

Rentadoras locales y regionales

Empresas como Confort Rent a Car, Ready Rent a Car, Tres Cordilleras y Renta Fácil representan entre el 10 % y el 15 % del mercado. Este segmento viene creciendo de forma constante y se caracteriza por ofrecer servicios ajustados a las necesidades del cliente.

Europcar, Sixt y otros operadores internacionales

Estas marcas se ubican en el último tramo del ranking, con una participación conjunta cercana al 5 %. Su presencia está ligada, en gran medida, al reconocimiento que tienen en Europa, lo que suele generar mayor confianza entre viajeros extranjeros que visitan Colombia.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.