BYD anuncia la llegada del Atto 2 híbrido enchufable para 2026

La marca asiática BYD lanzará a partir del primer trimestre de 2026 la versión híbrida enchufable (DM-i) inicialmente en Europa del BYD Atto 2, convirtiéndose en el tercer modelo de la marca que tendrá esta tecnología junto al BYD Seal U DM-i (su vehículo enchufable más vendido) y el BYD Seal 6 DM-i -presentado en el mes de septiembre-.

Con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, el Atto 2 DM-i podrá recorrer más de 1.000 km, “superando la autonomía de sus rivales, ya sea con tecnología híbrida, híbrida enchufable o con motor de combustión”, especifica la compañía. Además, ofrecerá “la mayor autonomía eléctrica de su segmento” con hasta 90 km en ciclo combinado.

El Atto 2 DM-i estará disponible en dos versiones (‘Active’ y ‘Boost’) al igual que la versión 100% eléctrica, que tendrá distintas capacidades de batería, autonomía, potencia y prestaciones, que la firma no ha revelado.

Un diseño con diferencias exclusivas

Su diseño tendrá algunas diferencias exclusivas respecto a las versiones 100% eléctricas del Atto 2.

Estos cambios incluyen una parrilla delantera central más grande, elementos decorativos en la parte inferior del paragolpes delantero, la eliminación de las rejillas laterales en los guardabarros delanteros y un nuevo emblema en el portón trasero.

También habrá un nuevo color exterior, ‘Midnight Blue’, solamente disponible para el sistema de propulsión DM-i.

BYD revelará a los medios a partir del próximo mes de noviembre todos los detalles del Atto 2 DM-i, y será en esta fecha cuando la compañía abra pedidos y haga conocer su precio.

Sus precios en la versión eléctrica son de EUR $29.990 y EUR $31.990 para las ediciones ‘Active’ y ‘Boost’.

