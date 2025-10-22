Así es el primer Porsche Macan GTS 100% eléctrico: ¿qué novedades trae?

Porsche anuncia una autonomía combinada (WLTP) de hasta 586 kilómetros. Foto: Porsche

Porsche sigue ampliando su ofensiva eléctrica y esta vez lo hace con una versión que promete fuertes emociones. Se trata del nuevo Macan GTS eléctrico, el quinto integrante de la familia y, como era de esperarse, uno de los más deportivos del grupo. Las siglas GTS (Gran Turismo Sport) no son nuevas para la marca: su historia se remonta al icónico Porsche 904 Carrera GTS de 1963, y desde entonces han sido sinónimo de potencia y precisión en la conducción.

Entrando en materia, el nuevo Macan GTS eléctrico llega con dos motores eléctricos capaces de entregar hasta 509 caballos de potencia en la versión estándar y 563 caballos en la variante más equipada. El torque, nada menos que 955 Nm, se libera al activar el modo Overboost, una función pensada para extraer el máximo rendimiento en aceleraciones intensas. En términos de configuración, comparte el motor trasero y la relación de transmisión del Macan Turbo, aunque se ubica un paso por debajo de este en jerarquía.

Las cifras hablan por sí solas: de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos, de 0 a 200 km/h en 13,3 segundos y una velocidad máxima limitada a 250 km/h.

En cuanto a eficiencia, Porsche anuncia una autonomía combinada (WLTP) de hasta 586 kilómetros, una cifra más que interesante para un modelo de este nivel de desempeño. La batería de 100 kWh se puede recargar del 10 al 80 % en solo 21 minutos si se utiliza una estación de carga rápida de hasta 270 kW.

Más carácter y presencia para el GTS

Si algo sabe hacer Porsche es imprimirle personalidad a cada versión que lanza, y el nuevo Macan GTS eléctrico no es la excepción. A primera vista, se nota que este SUV no busca pasar desapercibido. Su diseño juega con detalles en negro distribuidos por todo el vehículo, mostrando un carácter deportivo y un aire más agresivo que distingue a los modelos con sello GTS.

Los faros Matrix LED oscurecidos marcan la mirada del nuevo Macan, mientras que los contornos exteriores de las rejillas de las tomas de aire, más marcados y perfilados, aportan una dosis extra de dinamismo.

De acuerdo con el fabricante, a partir de principios de 2026, se ofrecerá para toda la gama Macan un nuevo paquete Sport Design, con parachoques delantero y trasero rediseñados. Pero el GTS tiene el privilegio de estrenarlo antes que nadie, con una configuración exclusiva desarrollada especialmente para esta versión. En su caso, las inserciones, aletas laterales, embellecedores de los pasos de rueda y el borde del alerón trasero adaptativo están acabados en negro.

En cuanto a las ruedas, el GTS puede montar rines de aleación de 21 pulgadas en tono Gris Antracita, o bien los RS Spyder Design de 22 pulgadas. La personalización también juega un papel clave: el SUV está disponible en tonos especiales como Rojo Carmín, Gris Pizarra y Azul Lugano, además de una paleta de 60 colores adicionales ofrecidos por Porsche Exclusive Manufaktur, para quienes buscan algo verdaderamente único.

Lujo, tecnología y ese toque clásico de Porsche

Puertas adentro, el nuevo Macan GTS eléctrico incorpora una cabina que combina tapizados en Race-Tex y cuero negro, una mezcla que resalta su carácter premium sin perder el enfoque en la conducción.

Como detalle distintivo, quienes elijan tonos exteriores como Rojo Carmín, Gris Pizarra o Azul Lugano podrán extender ese mismo color a las costuras del interior. El logotipo GTS grabado en el volante y los asientos deportivos adaptativos de 18 posiciones completan un ambiente diseñado para sentir en control y soporte perfectos para la conducción más exigente.

Además, el SUV incorpora las nuevas actualizaciones de la gama Macan 2026, entre ellas una llave digital, un asistente de parqueo mejorado (Park Assist), el Voice Pilot con inteligencia artificial y hasta opciones de videojuegos integrados.

Y, por último, otra mejora práctica es su capacidad de remolque, que ahora alcanza los 2.495 kg, una cifra destacable para un SUV eléctrico con enfoque deportivo.

Precio y disponibilidad

El Porsche Macan GTS eléctrico ya puede reservarse, con entregas previstas para comienzos de 2026. En Europa, su precio arranca desde EUR $107.000 euros.

