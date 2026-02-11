BYD Atto 3 EVO: más autonomía y potencia en su nueva actualización

Este carro se basa en la última evolución de la e-Platform 3.0 de BYD, lo que le permite dejar atrás la tracción únicamente delantera y abrir la puerta a versiones con tracción total. Foto: BYD

BYD ha dado a conocer el nuevo ATTO 3 EVO, una actualización a fondo de su SUV eléctrico que debutó en Europa en 2023. No es un retoque menor, el modelo ahora corre más, lleva una batería más grande, promete mayor autonomía y carga en menos tiempo.

Este carro se basa en la última evolución de la e-Platform 3.0 de BYD, lo que le permite dejar atrás la tracción únicamente delantera y abrir la puerta a versiones con tracción total. También se modifica la suspensión trasera, que pasa de cuatro a cinco brazos para ofrecer un manejo más estable y preciso.

Ahora equipa una sola batería de 74,8 kWh, con capacidad de carga rápida en CC de hasta 220 kW gracias a su arquitectura eléctrica de 800 V. Según la marca, esto le permite cargar del 10 % al 80 % en aproximadamente 25 minutos.

En su versión de un solo motor, este vehículo apuesta por un propulsor trasero que entrega 313 caballos y 380 Nm de par. Sobre el papel, cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y una autonomía combinada WLTP de hasta 500 kilómetros.

En la variante Excellence suma un motor delantero y la potencia combinada sube a 449 caballos con 560 Nm de par. El resultado es un 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos, sin sacrificar demasiado alcance, ya que homologa 470 kilómetros WLTP.

Hablando de dimensiones, el ATTO 3 EVO mide 4.455 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.615 mm de alto. No cambia drásticamente por fuera, pero sí incorpora ajustes discretos, como el parachoque renovado, rines de 18 pulgadas, faldones laterales más delgados y un spoiler trasero con un toque más deportivo.

Entretanto, la distancia entre ejes se mantiene en 2.720 mm, pero el baúl sí crece. Ahora ofrece 490 litros, es decir, 50 litros más que antes, y puede ampliarse hasta 1.360 litros al abatir los asientos traseros.

En materia de seguridad y asistencias a la conducción, esta actualización llega muy bien equipada. Incorpora siete airbags repartidos por todo el habitáculo, control de crucero adaptativo e inteligente, alertas de tráfico cruzado delantero y trasero, detección de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril. A esto se suman avisos de colisión frontal y trasera, reconocimiento de señales de tránsito y un sistema de control inteligente de velocidad que se ajusta a los límites vigentes.

Ya en el interior, el fabricante movió el selector de cambios a la columna de dirección, liberando espacio en la consola central y dando una sensación de mayor amplitud. Estrena un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, suma mejores materiales al tacto y no escatima en equipamiento, ya que incluye head-up display y hasta asientos traseros calefactados.

En el centro del tablero manda una pantalla táctil de 15,6 pulgadas con la última generación del sistema de infoentretenimiento de BYD. Viene con los servicios integrados de Google como Maps, Play Store y Assistant, para que el usuario tenga navegación, apps y control por voz sin complicaciones. Además, su asistente vocal potenciado con inteligencia artificial que permite entender comandos más naturales y elaborados.

El ATTO 3 EVO estará disponible en seis colores de carrocería y dos combinaciones de ambiente interior para elegir. Las primeras unidades deberían empezar a llegar a los clientes a partir de marzo.

