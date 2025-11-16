BYD Seagull Style by Sebastián Montoya: así es el eléctrico homenaje al piloto

BYD Seagull Style by Sebastián Montoya. Foto: BYD

Durante la actual edición del Salón del Automóvil de Bogotá, el fabricante chino BYD presentó el nuevo Seagull Style by Sebastián Montoya. Se trata de una edición especial del compacto eléctrico con el que la marca hace un homenaje al piloto colombiano.

El piloto fue recientemente reconocido como “amigo y aliado de la marca”. La edición especial del compacto de BYD incluye detalles estéticos tanto en su exterior como dentro de la cabina.

Así, destaca la carrocería bitono, enfocada en el techo y los espejos en un tono negro. Suma un paquete de accesorios exclusivo que incluye parachoques delantero y trasero en negro mate. Dentro del habitáculo resaltan los tapetes termoforrados con la firma de Sebastián Montoya.

Así mismo, la marca ofrece en esta edición un sistema de apertura y cierre de baúl de forma eléctrica por medio de un botón. Además, las personas que compren el nuevo BYD Seagull Style by Sebastián Montoya recibirán una gorra autografiada por el piloto y una placa numerada de 1 a 100 -pues son 100 las unidades disponibles-.

Vale la pena señalar que el BYD Seagull usa un motor síncrono de imanes permanentes. Según la versión, el cero emisiones puede ofrecer una autonomía de entre 300 y 380 kilómetros, según el ciclo NEDC. Ofrece una potencia de 74 caballos y 135 Nm de torque.

Entre las tecnologías presentes en el Seagull sobresalen los sensores de reversa con tres radares, el asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de los neumáticos, asistente de voz “Hi BYD”, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, entre otros.

El nuevo BYD Seagull Style by Sebastián Montoya fue presentado en el Salón del Automóvil de Bogotá a un precio de $90’000.000.