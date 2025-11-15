Volvo EX30 Cross Country debuta en Colombia durante el Salón del Automóvil de Bogotá

Volvo EX30 Cross Country. Foto: Volvo

Uno de los productos más exitosos de Volvo en el mundo está disponible en una nueva versión en Colombia. Se trata de la variante Cross Country del SUV compacto EX30, pensada para terrenos difíciles. El eléctrico hace parte de las novedades del fabricante sueco para la actual edición del Salón del Automóvil de Bogotá, que se desarrolla en Corferias.

Entre las novedades del Volvo EX30 Cross Country se encuentra una mayor distancia al suelo (1.7 cm) frente a las versiones que el fabricante comercializa en el país. Sobresale el acabado negro con líneas y textura en la parrilla frontal, la cual rinde tributo a la geografía sueca.

Vale la pena señalar que EX30 es uno de los modelos más exitosos de Volvo en Colombia. A noviembre, de la marca se han matriculado 605 unidades en 2025. El vehículo más vendido de la marca en el país, superando a líneas de tradición como XC60 (164) Y XC90 (48).

Las cifras del EX30 Cross Country indican una autonomía de hasta 476 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en los 3.7 segundos. Además, este cero emisiones busca desenvolverse en terrenos con imperfecciones y destapados, por eso funciona con tracción inteligente en sus cuatro ruedas.

Dentro del cuerpo del compacto se encuentra una batería de 64 kWh, la cual entrega una potencia de 422 caballos. Según la marca, el componente eléctrico puede cargarse de 10 % al 80 % en 26 minutos.

“Hoy el 47 % de las ventas de vehículos eléctricos y enchufables premium en Colombia nos pertenece, y eso demuestra que tener un Volvo es una decisión que une razón, estilo y propósito; un prestigio distinto y consciente, pensado para quienes quieren vivir la movilidad eléctrica con carácter”, dijo Alberto Telch, brand manager de Volvo Cars Colombia.