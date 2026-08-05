BYD Yuan Up DM-i en Colombia: características, autonomía y equipo del súper híbrido

Foto: BYD Yuan Up DM-i en Colombia. / Nicolás Fernández

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SUV compacto

BYD Yuan Up DM-i es un SUV compacto. Tiene una longitud de 4.330 mm, 1.830 mm de ancho y su altura llega a los 1.670 mm. La distancia entre ejes registrada en la ficha es de 2.620 mm, mientras que su peso al vacío es de 1.620 kilogramos. Equipa neumáticos de especificación 215/60 R17, con kit de despinche.

Equipo

Dentro de la cabina del Yuan Up DM-i se encuentra un volante tapizado con multifunción, tablero de instrumentos digital de 8.8”, punto de carga inalámbrico para celulares, centro multimedia con pantalla táctil de 12.8”, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, seis parlantes y cuatro puertos USB.

DM-i o Súper Híbrido

BYD propone con la Yuan Up DM-i un tren motor al que la marca se refiere como Súper Híbrido Enchufable. Así, el SUV compacto del fabricante chino equipa una batería eléctrica Blade de 18,03 kWh y un motor a gasolina de 1.5 litros.

Un motor eléctrico, ubicado en el eje delantero, entrega una potencia de 195 caballos y 300 Nm de torque, mientras que el bloque a gasolina dispone de unos 97 Hp. Según la marca, la tecnología DM-i “gestiona de forma inteligente el flujo de energía y permite recargar la batería durante la conducción, mediante el motor de combustión de alta eficiencia y el sistema de recuperación de energía”.

Autonomía

Una de las claves de la nueva BYD Yuan Up DM-i se encuentra en su autonomía. Con la batería completamente cargada y desarrollando una conducción en modo 100 % eléctrico, el SUV alcanza una autonomía de hasta 100 kilómetros. De forma combinada -con el tanque de gasolina lleno y la batería cargada- el rango se estira a los 1.100 kilómetros.

Seguridad

Igualmente llamativo es su equipo de seguridad. BYD equipó la Yuan Up DM-i con seis bolsas de aire, ABS, EBD, TCS, control de descenso en pendiente, control de crucero adaptativo e inteligente, freno de tráfico cruzado, alerta de salida de carril, asistente de permanencia de carril, advertencia de puerta abierta, sensores de parqueo, monitoreo de presión de los neumáticos, entre otros.

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Además, el fabricante asiático fabricó la Yuan Up DM-i con una arquitectura Cell-to-Body (CTB), la cual integra la batería a la estructura del vehículo, aumentando la rigidez y aumentando el espacio interior. Su precio de lanzamiento es de COP 120.000.000.