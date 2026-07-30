En fotos: el Chery Tiggo 9 que se vende en Colombia

El tamaño. La potencia. El equipo. Tiggo 9 es un cúmulo de intenciones. Es mucho de todo. Reúne, en su mayoría, las novedades de una industria que cada vez equipa más y más electrónica. Algo, claro, que parte desde su concepción. Desde su corazón. Desde su tecnología de propulsión. Esa que lo convierte en un híbrido enchufable: un “súper híbrido”, según la marca.

Es el buque insignia de Chery. Tiene tres filas de asientos —para hasta siete pasajeros. La cima de su portafolio y por eso la marca china sumó... (siga leyendo aquí)