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En fotos: el Chery Tiggo 9 que se vende en Colombia

Precio y principales características del híbrido enchufable de Chery en el país.

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Nicolás Fernández
Nicolás Fernández
31 de julio de 2026 - 01:33 a. m.
Chery Tiggo 9 en Colombia.
Foto: Nicolás Fernández

El tamaño. La potencia. El equipo. Tiggo 9 es un cúmulo de intenciones. Es mucho de todo. Reúne, en su mayoría, las novedades de una industria que cada vez equipa más y más electrónica. Algo, claro, que parte desde su concepción. Desde su corazón. Desde su tecnología de propulsión. Esa que lo convierte en un híbrido enchufable: un “súper híbrido”, según la marca.

Es el buque insignia de Chery. Tiene tres filas de asientos —para hasta siete pasajeros. La cima de su portafolio y por eso la marca china sumó... (siga leyendo aquí)

Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda.nefernandez@elespectador.com

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