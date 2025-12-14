¿Cada cuánto debe cambiarle el aceite al carro?

El uso de un lubricante que no cumple con las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante, así como el incumplimiento de los intervalos de cambio establecidos, puede comprometer seriamente la salud del motor. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El motor es el corazón del carro. La química que ocurre en su interior es el inicio del movimiento, del viaje, del recorrido de sus ocupantes. Y así como el bloque es el eje central de la operación del vehículo, el aceite es su sangre.

El aceite de motor tiene funciones como limpiar, lubricar y proteger el corazón de su carro. Reduce la fricción, lo que le ahorra desgastes, remueve las suciedades y partículas que allí puedan aparecer e incluso cuida el componente evitando que se oxide.

“El aceite en los motores cumple con varias funciones, entre ellas lubricar, tanto las partes metálicas (pistón, cilindro, el movimiento que se genera). La segunda función es limpiar, se lleva a las purezas de esa fricción metal-metal”, explicó el ingeniero de servicio de Mazda de Colombia, Fernando Manzuera.

Más de Autos: La Renault Duster ahora es híbrida y ya se vende en Colombia: Reseña.

El Mecánico Recomienda habló con Manzuera, experto automotor, sobre la importancia del aceite de motor en la vida de los vehículos. Además, el especialista habló sobre la periodicidad de cambio, un punto clave para evitar daños importantes e incluso permanentes.