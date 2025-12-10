La Renault Duster ahora es híbrida y ya se vende en Colombia: Reseña

La Duster Hybrid E-Tech vale COP 126’000.000. Foto: Nicolás Fernández

La edición de una forma ya conocida. Ahora, vanguardista. Ahora, inclinada hacia todo producto que emule un todoterreno. Ahora, al día en la mayoría de equipo dentro de la cabina. Ahora, en el segmento de nuevas tecnologías. Ahora, mild hybrid. Ayer y hoy, la misma idea materializada: un SUV compacto que democratizó el 4x4.

La Duster Hybrid E-Tech es la versión tope de gama del popular SUV de Renault. Difiere del resto de opciones de su línea en varios puntos, entre ellos su origen y plataforma. Llega desde Rumania y es ensamblada en la plataforma CMF-B, la misma con la que funciona Arkana.

Lo anterior, el fondo. A simple vista la variante Hybrid E-Tech comparte la intención. Se asemeja. Difiere en sus ángulos. Más cuadrada. Más rectangular. Corta con ángulos rectos. Transmite mayor rudeza, si se quiere. Es visual y subjetivamente más aventurera que sus demás variantes.

Es llamativa la terminación en forma de Y de sus faros delanteros y luces traseras. De hecho, la forma es una constante estética, pues se repite en las ventilas del aire acondicionado dentro del habitáculo. Afuera también llama la atención su renovada parrilla y como la palabra Renault reemplazó al tradicional rombo.

Sus medidas son similares a las demás versiones disponibles en el país. Tiene una longitud de 4.345 mm, 1.661 mm de alto, 2.069 mm de ancho (con espejos) y su distancia entre ejes es de 2.658. Sus ángulos son un guiño al destapado y una ventaja al hueco o desnivel del pavimento de la ciudad, tiene un ataque de 31° y una salida de 36°. Su distancia al suelo es de 217 mm.

Experiencia interior

Adentro abandona la idea estética de las demás versiones —aquellas que son ensambladas en Colombia—. Esa idea de un producto casi cuadrado que los franceses plasmaron en el exterior se repite dentro de la cabina. El volante tiene una forma igualmente cuadrada y detrás suyo se encuentra el clásico mando multimedia de Renault en forma de palanca.

Hay una dualidad en la habitabilidad en Duster y no hay que pasarla por alto, teniendo en cuenta a sus rivales —de origen asiático, en su mayoría—, pues además del confort que ofrecen las plazas delanteras, las traseras son generosas en rodillas y cabeza… por lo menos para las dos personas detrás de las posiciones de conductor y copiloto. La plaza de en medio sufre por el túnel de transmisión.

De su equipo interior resalta la tapicería en fibras ecológicas —que reducen el uso de pieles—, un sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, así como su iluminación halógena interior y una mayoría de plásticos duros y rígidos en puertas y otras superficies.

En movimiento, la experiencia al interior de Duster Hybrid E-Tech es la de un vehículo, en la mayoría de las situaciones normales, estable. Fiable al adelanto en carretera, al movimiento brusco —a velocidades debajo del límite— y con poca insonorización respecto a los ruidos provenientes de otros vehículos, la rozadura del neumático con el suelo, entre otros.

Al volante

Ahora bien, con las manos en el volante, la variante híbrida de Duster es ligeramente más dinámica que las demás versiones del SUV. Su caja manual de seis marchas permite una mejor interacción con el carro fuera del contexto urbano. Además, el sonido del trabajo mecánico bajo el capó pocas veces ingresa a la cabina.

La Renault Duster Hybrid E-Tech funciona con un motor turbo de 1,2 litros y tres cilíndros. Entrega 129 caballos de potencia cuando la aguja señala las 4.500 rpm, y 230 Nm de torque desde —las siempre alcanzables y, por mucho, razonables— 2.100 rpm. Se acopla a una caja manual de seis marchas más reversa.

El sistema híbrido que le permite rodar en Bogotá libre de Pico y Placa se basa en una batería de 48 voltios, de litio NMC, con refrigeración de aire forzado. Pesa 16 kilos y se ubica debajo del asiento del copiloto. Asiste al bloque a gasolina con 16 caballos y 55 Nm. Es un mild hybrid, así que no permite una conducción en modo 100 % eléctrica, sin embargo, asiste en el encendido de motor.

Llaman la atención sus cinco modos de manejo: Eco, Auto, Snow, Mud/Sand y Lock. Según las condiciones de la vía, la persona al volante puede elegir una de estas opciones y aprovechar la configuración automática de este vehículo con tracción en las cuatro ruedas. Es igualmente llamativo el sistema de seguridad. Incluye 11 ADAS (sistemas avanzados de ayuda a la conducción), entre las que se encuentran el control crucero, limitador de velocidad, asistente de descenso, sensor de punto ciego, alerta de presión de los neumáticos, sensor de lluvia y de luz, cara de reversa y Multiview, entre otros.

De igual forma, incluye seis bolsas de aire y fue construida con aceros ligeros de ultra alta resistencia, con puntos de deformación programada.

Renault Duster Hybrid E-Tech es la evolución —por lo menos para Colombia— del 4x4 que democratizó el todoterreno. Es la opción más vanguardista de la línea en el país, con un diseño exterior que en ocasiones roba miradas en las calles. Una alternativa a tener en cuenta en el segmento de híbridos ligeros con tracción en sus cuatro ruedas. Su precio, a diciembre de 2025, es de COP 126’000.000.