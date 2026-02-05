¿Cada cuánto se debe cambiar el kit de arrastre de la moto? Esto debe saber

El kit de arrastre puede durar mucho más de lo esperado si el motociclista adopta algunas rutinas de mantenimiento que, aunque parezcan básicas, marcan una diferencia real en su desempeño y durabilidad. Foto: PORNSAWAN

En el mundo de las motocicletas hay piezas que trabajan en silencio, pero sin las cuales rodar sería prácticamente imposible. El kit de arrastre es una de ellas y suele pasar desapercibido hasta que empieza a hacer ruidos extraños, muestra un estiramiento significativo o, peor aún, deja al motociclista varado.

Este sistema se encarga de transmitir la potencia generada por el motor directamente a la rueda trasera y está compuesto por tres elementos principales: la cadena, el piñón y la corona, que al trabajar en conjunto hacen posible el movimiento de la moto.

¿Cada cuánto se debe revisar o cambiar el kit de arrastre?

Según expertos de Honda, el kit de arrastre no es una pieza que se pueda “instalar y olvidar”. Al estar sometido a fricción permanente, su revisión debe convertirse en una rutina dentro del mantenimiento de la moto. Aunque no hay una cifra única que aplique para todos los casos, la recomendación general es inspeccionarlo cada 2.000 a 3.000 kilómetros para verificar el estado de la cadena, el piñón y la corona.

No todos los motociclistas ruedan igual ni por las mismas vías. El estilo de conducción, el peso que se transporta y las condiciones del camino (polvo, lluvia, barro o tráfico pesado) influyen directamente en la velocidad con la que se desgasta el sistema.

En cuanto al cambio completo, Honda señala que el reemplazo del kit de arrastre suele darse entre los 15.000 y 25.000 kilómetros recorridos, dependiendo siempre del uso y el cuidado que haya recibido la motocicleta.

Cuidados para prolongar la vida útil del kit de arrastre

Para los especialistas de la marca, el kit de arrastre puede durar mucho más de lo esperado si el motociclista adopta algunas rutinas sencillas de mantenimiento que, aunque parezcan básicas, marcan una diferencia real en su desempeño y durabilidad.

Lubricación frecuente

La cadena es el componente que más sufre por la fricción y las condiciones del camino. Aplicar un lubricante adecuado cada 500 a 800 kilómetros —o después de manejar bajo lluvia— ayuda a mantener un movimiento más suave y evita un desgaste acelerado de todo el sistema.

Tensión adecuada

Si la tensión de la cadena está demasiado floja, puede salirse y generar riesgos; si está demasiado ajustada, termina forzando el piñón, la corona y la propia cadena. Por eso, verificar y ajustar la tensión dentro de los parámetros recomendados por el fabricante es una práctica que ningún motociclista debería pasar por alto.

Limpieza periódica

El polvo, la grasa acumulada y los residuos de la vía actúan como un “abrasivo” que acelera el desgaste del kit de arrastre. Mantenerlo limpio, utilizando productos adecuados y evitando limpiadores demasiado agresivos, permite un mejor funcionamiento.

¿Cómo elegir el kit de arrastre adecuado para la moto?

Al momento de seleccionar un kit de arrastre, en Honda insisten en que el punto de partida siempre debe ser la compatibilidad con el modelo específico de la moto. Cada una tiene medidas y especificaciones propias para el piñón, la corona y la cadena, de modo que instalar un kit genérico o inadecuado puede afectar el desempeño, generar ruidos molestos e incluso comprometer la seguridad en la conducción.

Para esto, es importante revisar el manual del fabricante o acudir a un taller autorizado de la marca para no equivocarse en la elección.

Señales de alarma en el kit de arrastre

Y, por último, desde la marca destacan las señales que deberían encender las alertas y motivar una revisión del kit de arrastre:

Ruidos metálicos o chasquidos al acelerar o frenar

Vibraciones o tirones en marcha

Dientes puntiagudos o excesivamente gastados en el piñón o la corona

Cadena floja u oxidada

Exceso de grasa o acumulación de suciedad

