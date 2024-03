¿Cada cuántos kilómetros se debe realizar el mantenimiento de las motos?

Hay que tener en cuenta es que cada fabricante establece una fecha específica para la revisión adecuada de las motocicletas. Foto: David Campuzano

Las motos son uno de los medios de transporte más populares por tratarse de vehículos prácticos y con ventajas para el bolsillos: en áreas urbanas con tráfico denso, permiten al conductor desplazarse de manera más rápida que los automóviles, además de ser más económicas tanto en su adquisición como en su mantenimiento. Sin embargo, como ocurre con todos los objetos materiales, las motos también tienen un tiempo de vida prolongado. Por esta razón, requieren atención especial para mantenerlas en óptimas condiciones y prolongar su funcionamiento y durabilidad.

Según Cesar Villamil, mecánico experto en motocicletas de Universal Moto, lo primero que hay que tener en cuenta es que cada fabricante establece una fecha específica para la revisión adecuada de las motocicletas. Existen diferencias entre las marcas e incluso entre los tipos de motos. Por ejemplo, las motos diseñadas para circular en avenidas, al estar más expuestas, requieren una revisión más exhaustiva y frecuente.

Villamil destaca que muchas marcas reconocidas sugieren realizar la primera revisión entre los 800 y 1000 kilómetros para verificar su estado. Posteriormente, por lo general, se recomienda realizar revisiones cada 12000 o 14000 kilómetros, dependiendo del cilindraje, el modo de uso y el tamaño de la moto.

En cuanto al tiempo, según Villamil, es aconsejable realizar una revisión anual, aunque esto también depende del uso y los recorridos habituales. Es decir, “si se utiliza la moto ocasionalmente, se puede hacer una revisión cada año o año y medio, pero si se usa con frecuencia, como en el caso de utilizarse como medio de trabajo como los mensajeros o domiciliarios para recorridos extensos, es mejor hacerla antes de un año para evitar dolores de cabeza”, explica.

Le sugerimos: Así se vivió la primera válida de Gladiadores off road en Mondoñedo

Para Villamil esta revisión periódica de la moto implica cambios de aceite que deben realizarse según el cilindraje de la misma y en cada revisión, es decir, como se mencionó anteriormente, cada 12000 o 14000 kilómetros, dependiendo de la frecuencia de uso. Además, sugiere que si hay una época del año en la que se debe prestar más atención al cambio de aceite, es durante los días de mucho sol o en ciudades calurosas, ya que el calor puede evaporar el aceite más rápidamente, lo que lleva a una disminución más rápida de los niveles que en ciudades más templadas o frías.

También se destaca la importancia de cambiar las pastillas de freno de la moto a medida que van perdiendo eficacia. Esto es crucial para evitar accidentes y reducir riesgos. Además, si las pastillas de freno se desgastan demasiado, podrían dañar o incluso romper el disco de freno, lo que conllevaría un mayor gasto económico. Normalmente, se recomienda reemplazar las pastillas de freno cada 15.000 o 20.000 kilómetros.

Villamil sostiene que al momento de cambiar las pastillas de freno, es esencial asegurarse de adquirir el recambio adecuado. Recomienda comprar en establecimientos autorizados o directamente al fabricante, especificando correctamente el modelo de la moto, ya que la referencia de las pastillas puede variar según el modelo de la motocicleta. Asimismo, es necesario inspeccionar otros componentes del sistema de frenado, como los discos, la bomba, el líquido de frenos, la palanca, las pinzas y las manetas, para asegurarse de que estén en buenas condiciones.

Recomienda, asimismo, que se realice el cambio de pastillas antes si presentan algunas alarmas. Una de estas señales son los surcos en la zona de contacto con el disco; si están muy desgastados o no se ven, es momento urgente de reemplazarlas. Otra forma de comprobar su desgaste es observando el grosor de la superficie de fricción, que según Villamil, no debe ser inferior a 2 milímetros.

Además, es necesario cambiar las pastillas si hay una fuga en la suspensión, ya que el aceite que cae sobre la pinza de freno y contamina las pastillas que afecta la capacidad de frenado. Es importante tener en cuenta que las pastillas también pueden cristalizarse, especialmente si se realiza un constante abuso de los frenos, lo que puede provocar un sobrecalentamiento y, a al mismo tiempo, una pérdida de adherencia en la superficie de contacto con el disco.

“Es recomendable cambiar las pastillas cuando se montan unos discos de freno nuevos, ya que están adaptadas al desgaste de los discos viejos. Y si es evidente el típico chirrido al accionar los frenos, una frenada menos eficaz o un tacto esponjoso de la maneta o el pedal indican que el equipo de frenos de la moto debe ser revisado de inmediato”, asegura el experto.

Le sugerimos: Motos todoterreno en Colombia: aventura, resistencia y rutas recomendadas

Nicolas Arévalo, Ejecutivo Comercial y Community Manager de Moto Club Store, señala también la importancia de realizar un cambio oportuno de la cadena de la moto. En cuanto al momento preciso para cambiarla, con un uso normal, se recomienda hacerlo a partir de los 25.000 kilómetros. No obstante, si se realizan los mantenimientos con la frecuencia adecuada y se conduce de manera suave, se puede prolongar la vida útil de esta pieza hasta los 32.000 kilómetros.

Para Arévalo, es crucial prestar atención al aspecto físico para determinar cuándo es necesario cambiar la cadena de la motocicleta. Además, es importante realizar esta labor de mantenimiento cuando se observe que la cadena está estirada o torcida. También se debe verificar el desgaste de los dientes de la cadena, asegurándose de que no estén desgastados. En caso contrario, se recomienda cambiarlos para prevenir problemas adicionales e incluso evitar gastos mayores en mantenimiento o reemplazo de piezas adicionales.

Recomienda que al cambiar la cadena de la moto, se aproveche la oportunidad para sustituir el kit de arrastre completo. Aunque es cierto que este mantenimiento puede realizarse con menos frecuencia, una buena práctica es sustituir todo el kit de arrastre cada dos cambios de cadena. “Un buen mantenimiento de la cadena de la moto hará que se alargue el tiempo entre un cambio y otro de cadena”, menciona.

El experto de Moto Club Store señala la importancia de determinar cuándo es necesario cambiar la cadena de la moto. Es necesario destacar que no se recomienda recortarla cuando se haya estirado en un intento de prolongar su vida útil. La razón principal es que esto podría comprometer su funcionamiento adecuado y, por consiguiente, poner en riesgo la seguridad del conductor.

De acuerdo con Arévalo, los neumáticos de la moto son una parte fundamental para mantener el vehículo en óptimas condiciones y garantizar una mayor seguridad. Es esencial sostener en buen estado de los neumáticos con la presión adecuada, dado que son la única parte de la motocicleta que está en contacto directo con el suelo, aunque están diseñadas para eso, no dejan de generar un desgaste adicional, sin embargo, “el cambio de los neumáticos se determina principalmente por dos factores clave: el tiempo de uso y el desgaste acumulado a lo largo del tiempo”, señala.

Es necesario tener en cuenta que los neumáticos de moto suelen tener una vida útil de entre 6,000 km y 10,000 km para la rueda trasera, y aproximadamente un recorrido de 8,000 km a 12,000 km para el neumático delantero. Para el experto de Moto Club Store es de destacar que estos kilometrajes dependen de diversos factores, como el estilo de conducción, la carga que se transporte en la moto y el tipo de motocicleta. No obstante, estas cifras son solo una guía, ya que, incluso si no se alcanza ese kilometraje, se recomienda cambiar los neumáticos cada 8 años. Aunque después de estos años los neumáticos parezcan estar en condiciones óptimas, es muy probable que las gomas ya no proporcionen el agarre o tracción inicial y que genere que la llanta se deslice con mayor facilidad y no presente un buen estado arriesgando la integridad del motociclista.

Arévalo explica que una pérdida gradual de presión en los neumáticos podría indicar una ruptura que necesita revisión. En tales casos, se pueden aplicar parches, pero es crucial tener en cuenta que es momento de considerar el cambio de neumáticos, ya que están continuamente en contacto con el suelo.

Además, otra razón para pensar en el reemplazo de los neumáticos es cuando la moto no se utiliza con frecuencia o permanece inactiva durante un tiempo prolongado. En estas circunstancias, los neumáticos pueden cristalizarse, endureciéndose excesivamente y perdiendo su capacidad de adherencia al asfalto.

Por otro lado, también se destaca la importancia de cambiar o revisar el líquido refrigerante. Lo más recomendable es consultar el manual de mantenimiento o seguir las recomendaciones del fabricante de la motocicleta. Sin embargo, por lo general, es necesario realizar el cambio del líquido anticongelante cada 35.000 kilómetros o cada dos años para garantizar su correcto funcionamiento. Sin embargo, se aconseja realizar una revisión del líquido refrigerante cada 15,000 o 25,000 kilómetros para verificar que no esté contaminado, por debajo del punto de congelación o presente alguna otra complicación. En caso de detectarse alguna de estas condiciones, será necesario proceder con su cambio de forma inmediata.

Es importante considerar que existen distintos tipos de anticongelante y que, según sus propiedades, puede ser necesario sustituir el líquido refrigerante antes o después. Por ejemplo, en el caso de un líquido refrigerante orgánico que contenga elementos más duraderos, el intervalo de cambio puede extenderse hasta los 60,000 kilómetros o hasta los 4 años.