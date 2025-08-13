Revelan detalles del superdeportivo eléctrico Yangwang U9 Track Edition de BYD

Las dimensiones del vehículo oscilan entre 4.966 y 4.991 mm de largo, 2.029 mm de ancho y 1.311 a 1.351 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.900 mm. Foto: BYD

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China ha dado a conocer nuevos detalles del superdeportivo eléctrico Yangwang U9 Track Edition en su más reciente catálogo de vehículos. Clasificado como un deportivo eléctrico puro, este modelo incorpora cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que entregan 555 kW cada uno. En conjunto, la potencia total alcanza los 2.220 kW, equivalentes a 3.019 caballos de fuerza, y permite una velocidad máxima de 350 km/h. Para ponerlo en perspectiva, la versión de producción actual del U9 ofrece 960 kW y tiene un precio aproximado de 1,68 millones de yuanes, cerca de 231.000 USD.

En términos de diseño, el U9 Track Edition mantiene la esencia estética del modelo estándar, presentándose en rojo con detalles en negro brillante. Entre sus elementos de serie se incluyen llantas de 20 pulgadas con neumáticos 325/35 R20, techo de fibra de carbono, un gran alerón trasero fijo de fibra de carbono y un difusor trasero con láminas ajustables que optimizan la aerodinámica. La documentación también revela opciones adicionales, como un splitter delantero de fibra de carbono (en versión estándar o mejorada) y un alerón trasero eléctrico.

Las dimensiones del vehículo oscilan entre 4.966 y 4.991 mm de largo, 2.029 mm de ancho y 1.311 a 1.351 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.900 mm. Su peso es de 2.480 kg, con neumáticos delanteros y traseros de 325/30 R20, y la masa total del conjunto alcanza los 2.630 kg.

En cuanto a su autonomía, el Yangwang U9 actual está equipado con una batería de fosfato de hierro y litio de 80 kWh, que le permite recorrer hasta 450 km bajo el ciclo CLTC. La capacidad de carga rápida de hasta 500 kW en corriente continua permite llevar la batería del 30 % al 80 % en aproximadamente 10 minutos, posicionando al modelo entre los eléctricos más avanzados en términos de recarga.

La configuración de la suspensión combina doble horquilla en el eje delantero y multibrazo en el trasero, complementada con el sistema de control inteligente de carrocería DiSus‑X de BYD. Esta tecnología habilita maniobras avanzadas, como la conducción apoyada sobre tres ruedas y el movimiento sincronizado de la carrocería, reflejando la orientación deportiva y tecnológica del vehículo.

El U9 se ha consolidado como un producto emblemático de la marca Yangwang de BYD. En 2024, estableció un récord de velocidad para un vehículo de producción en China al alcanzar 391,94 km/h, y registró un tiempo de 7:17.900 en el circuito Nordschleife de Nürburgring, Alemania. En junio de este año, la marca anunció su intención de seguir batiendo marcas de velocidad y vueltas tanto en Nürburgring como en el circuito de pruebas ATP en Alemania.

La información presentada ante el MIIT confirma que la versión Track Edition incrementará notablemente su potencia respecto al U9 actual. Con más de 3.000 caballos de fuerza, el modelo superará a superdeportivos eléctricos como el Lotus Evija (1.972 caballos) y el Rimac Nevera (1.914 caballos).

Aún no se han revelado detalles sobre la fecha de lanzamiento al mercado ni sobre su disponibilidad comercial.

