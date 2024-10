Carro con caja manual vs. automática: ¿cuál gasta más gasolina?

Los vehículos con transmisión manual suelen ofrecer un mayor control sobre las revoluciones del motor, lo que puede contribuir a una optimización en el gasto de gasolina. Por su parte, los carros automáticos han avanzado en términos de tecnología, implementando sistemas que mejoran la eficiencia energética. Foto: Getty Images - gremlin

La elección entre un carro con caja manual y uno con caja automática implica considerar varios aspectos, especialmente en relación con el consumo de combustible. Los vehículos con transmisión manual suelen ofrecer un mayor control sobre las revoluciones del motor, lo que puede contribuir a una optimización en el gasto de gasolina. Por su parte, los carros automáticos han avanzado en términos de tecnología, implementando sistemas que mejoran la eficiencia energética. Este análisis se centrará en las diferencias en el consumo de combustible entre ambos tipos de transmisión, brindando una visión objetiva de su rendimiento.

Según los voceros de Primax Colombia, los hábitos de conducción influyen considerablemente en el consumo de gasolina, tanto en vehículos automáticos como en manuales. Conducir a altas velocidades o usar una marcha incorrecta puede sobrecargar el motor, lo que obliga a la unidad de control a inyectar más combustible en el cilindro para mantener la potencia, incrementando así el consumo.

La presión de los neumáticos también juega un papel clave; una presión inadecuada genera mayor resistencia al rodar, lo que aumenta el gasto de combustible. Además, mantener una velocidad constante y evitar aceleraciones o frenadas bruscas favorece la eficiencia en el uso del combustible. Entretanto, el control del aire acondicionado es esencial, ya que su funcionamiento está directamente relacionado con el motor, y su uso excesivo puede incrementar el consumo.

Existen varios factores técnicos que influyen en el rendimiento de combustible tanto en vehículos con transmisión automática como manual. Uno de los más importantes es la relación de engranajes. En una transmisión manual, el conductor tiene la capacidad de seleccionar una marcha que optimice el consumo de combustible según las condiciones de manejo.

Por el contrario, en una transmisión automática, la gestión de las relaciones de engranajes está controlada por una unidad electrónica que, si bien puede estar optimizada para eficiencia, no siempre logra la misma precisión que un conductor experimentado en una transmisión manual. Una relación de engranajes más alta en cualquier tipo de transmisión permite mantener las revoluciones del motor más bajas a velocidades más altas, lo que reduce el consumo de combustible en carretera. Sin embargo, una relación demasiado baja puede generar mayor consumo al exigir más revoluciones del motor.

El peso del vehículo también es un factor determinante en el rendimiento del combustible. Un vehículo más pesado requiere más energía para moverse, lo que se traduce en mayor demanda de combustible en cualquier tipo de transmisión. Aunque los vehículos con transmisión automática suelen ser ligeramente más pesados debido a la mayor complejidad del sistema y componentes como el convertidor de par, las mejoras en las transmisiones automáticas modernas han reducido en parte esta desventaja.

En ambos casos, reducir el peso del vehículo o mejorar su aerodinámica son maneras efectivas de aumentar la eficiencia de combustible, independientemente del tipo de transmisión.

Consumo de gasolina en los carros automáticos

Según Momentum Motor, distribuidor del Grupo BMW, el funcionamiento de una caja de cambios automática se basa en dos elementos fundamentales. En primer lugar, la parte hidráulica, que es la principal característica de este tipo de transmisión. Mediante un convertidor de par y un sistema de engranajes, se logra la multiplicación necesaria para generar el movimiento. El convertidor de par está compuesto por una bomba de aceite y una turbina: la primera impulsa el aceite, mientras que la segunda lo recibe, permitiendo así el funcionamiento del sistema.

A diferencia de los carros manuales, cuyas palancas de cambio están numeradas del 1 al 5 o 6 (según el modelo) y también incluyen la marcha atrás, los vehículos automáticos utilizan letras en lugar de números para identificar sus posiciones. Estas incluyen P (parking), R (marcha atrás), N (punto muerto) y D, que abarca todas las marchas posibles, desde la primera hasta la sexta en términos equivalentes a un carro manual.

Algunos vehículos automáticos tienen marchas adicionales como S, que ofrece cambios más bruscos y con mayores revoluciones; L, ideal para pendientes pronunciadas al mantener marchas cortas; M, que permite control manual de una marcha específica; y W (winter), menos común, usada para arrancar suavemente en condiciones de nieve.

Para Momentum Motor, una pregunta común entre quienes están considerando adquirir un vehículo automático es si este tipo de transmisión consume más o menos combustible en comparación con uno manual. “La respuesta es que un carro automático consume, en promedio, un 5 % más que un manual. Este margen ha disminuido con el tiempo, ya que anteriormente la diferencia era de aproximadamente un 10 %”, señalan los voceros.

La razón detrás de esta diferencia radica en el hecho de que, en un carro automático, el conductor no tiene control directo sobre el cambio de marchas, lo que le impide realizar acciones como el uso del freno motor al descender, una técnica que en los vehículos manuales permite ahorrar gasolina al no depender del acelerador. No obstante, con la incorporación de sistemas de cambio secuencial en las transmisiones automáticas, el caro puede seleccionar marchas intermedias, lo que contribuye a reducir el consumo de combustible.

Consumo de gasolina en los carros manuales

La palanca de cambios manual generalmente se encuentra en el suelo del vehículo, entre los asientos del conductor y el copiloto. Sin embargo, en algunos modelos antiguos y en vehículos automáticos, esta puede estar ubicada al costado del volante, aunque con un funcionamiento distinto.

En los carros con transmisión manual, la palanca de cambios está conectada al embrague, el cual se debe presionar con el pie izquierdo para desconectar el motor de las ruedas, permitiendo así realizar el cambio de marcha

Las marchas están representadas por números, que van del 1 al 5 o 6, según el modelo del vehículo. La primera marcha es la más lenta y también la más potente, ideal para arrancar el vehículo. A medida que aumenta la velocidad, se van utilizando marchas superiores hasta alcanzar la más alta, diseñada para conducir a la velocidad máxima permitida. Además, cuentan con una marcha atrás, identificada con la letra “R” de reverse, cuya posición en la palanca puede variar según el diseño del vehículo, ya sea hacia adelante, atrás, arriba o abajo.

En lo que respecta al consumo de combustible, los vehículos manuales tienden a ser más eficientes que los automáticos, con una diferencia aproximada del 5 %. Sin embargo, este porcentaje puede variar dependiendo de si el carro utiliza gasolina o diésel, así como de su antigüedad, ya que, por lo general, un carro con más años en circulación presenta un consumo mayor.

Aunque el menor consumo de un vehículo manual puede parecer ventajoso, es importante considerar que estos suelen presentar más averías. “Los automáticos, por otro lado, causan menos desgaste en su mecánica, aunque las reparaciones, cuando son necesarias, suelen ser más costosas y requieren revisiones más detalladas. La elección entre uno u otro dependerá de lo que se valore más: menor consumo o menor mantenimiento”, destacan los voceros de Momentum Motor.