Carros de Toyota, Kia y Volkswagen fueron sometidos a pruebas de seguridad: así les fue

Latin NCAP presentó la octava serie de resultados de 2025 con un balance que deja desempeños sobresalientes y otros que generan dudas. En esta ocasión, el organismo evaluó cuatro modelos: el recién estrenado Volkswagen Nuevo Tiguan, el Kia EV4 y dos variantes del Toyota Yaris (Cross y Sedán/Hatchback). Mientras los dos primeros alcanzaron la máxima calificación de cinco estrellas, los Yaris se quedaron con apenas dos.

Para entrar en detalle, el Volkswagen Nuevo Tiguan, producido en México, logró hacerse a la calificación más alta gracias a su paquete de seguridad desde la versión base. Incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESC) y un conjunto de asistencias a la conducción (ADAS).

En las pruebas, el modelo obtuvo:

85.79 % en protección para ocupante adulto

80.96 % en protección infantil

79.69 % en protección a peatones y usuarios vulnerables

92.15 % en asistencias a la seguridad

Sin embargo, no todo fue impecable. Latin NCAP señaló que la estructura del vehículo mostró zonas con comportamiento inestable, tanto en la carrocería como en el área de los pies, lo que restó puntos en la evaluación de protección para adultos. Aun así, el desempeño de los cinturones, las bolsas de aire y los sistemas de retención ayudó a equilibrar la balanza.

El otro modelo que dejó una impresión positiva fue el Kia EV4, ensamblado en Corea del Sur. Este vehículo totalmente eléctrico también alcanzó las cinco estrellas.

En las mediciones, el EV4 registró:

82,86 % en protección para ocupante adulto

91,84 % en protección infantil

69,23 % en protección a peatones y usuarios vulnerables

98,26 % en asistencias a la seguridad

A pesar de la buena calificación general, Latin NCAP hizo algunas anotaciones importantes. En la prueba de impacto lateral contra poste, la protección del pecho del pasajero fue catalogada como débil. Y en la evaluación de atropello, el comportamiento del vehículo hacia los peatones, la organización encontró áreas con poca protección, especialmente hacia los bordes del vehículo.

En contraste con los buenos desempeños anteriores, Toyota no corrió con la misma suerte. El Toyota Yaris Cross, fabricado en Indonesia y Brasil, apenas alcanzó dos estrellas en la evaluación. Aunque el modelo incorpora seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad como equipamiento estándar, sus resultados no lograron convencer.

En las mediciones, el Yaris Cross registró:

77,01 % en protección para ocupante adulto

69,29 % en protección infantil

55,60 % en protección a peatones y usuarios vulnerables

58,14 % en asistencias a la seguridad

A pesar de que la estructura fue calificada como estable, el organismo encontró varios puntos que le restaron solidez a la evaluación. La protección para el pecho del conductor resultó marginal tanto en el impacto frontal como en el lateral contra poste, un aspecto que pesa bastante en la nota final.

Además, el modelo no cuenta con un interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero delantero, un elemento importante cuando se necesita instalar una silla infantil.

Para cerrar la ronda de evaluaciones, los Toyota Yaris Sedán y Hatchback, fabricados en Tailandia y Brasil, también terminaron con una calificación de dos estrellas. Aunque ambos modelos también cuentan con al menos seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad de serie, los resultados finales quedaron por debajo de lo esperado.

En las pruebas, estos Yaris obtuvieron:

65,79 % en protección para ocupante adulto

63,85 % en protección infantil

53,59 % en protección a peatones y usuarios vulnerables

58,14 % en asistencias a la seguridad

Latin NCAP identificó varios puntos críticos que influyeron en la baja calificación. La estructura y el área de los pies fueron catalogadas como inestables, lo que afecta directamente el desempeño del vehículo en impactos severos.

La protección del pecho del conductor fue limitada y, al igual que en el Yaris Cross, estos modelos tampoco cuentan con un interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero delantero, un elemento necesario cuando se deben instalar sillas infantiles en ciertas configuraciones.

A esto se suma la ausencia de frenado autónomo, un sistema cada vez más determinante en las evaluaciones actuales.

