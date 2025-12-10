¿Cuáles son las razones por las que se devalúa un carro? Acá le contamos

Aunque el carro esté en buenas condiciones, el simple hecho de cumplir años ya impacta su valor. Foto: Pexels

Si está pensando en vender su carro, lo primero que suele preguntarse es cuál podría ser su valor real en el mercado. En ese momento surge la inquietud por la depreciación. Por eso, determinar cuánto podría valer realmente no siempre es tan fácil si no se está familiarizado con el tema.

De acuerdo con Volkswagen, la depreciación no ocurre al azar, responde a una serie de factores que pueden acelerar o frenar la caída del valor. Conocerlos permite anticipar cuánto podría bajar su precio y, en muchos casos, tomar decisiones más acertadas antes de ponerlo en venta.

El paso del tiempo

Aunque el carro esté en buenas condiciones, el simple hecho de cumplir años ya impacta su valor. Cada vez que salen modelos más recientes, con mejoras y tecnologías nuevas, los anteriores pueden percibirse como menos atractivos, incluso si han tenido un buen uso.

Kilometraje acumulado

El recorrido total es una señal clara del nivel de uso, por eso, un carro con muchos kilómetros suele tener mayor desgaste en sus componentes, y eso se refleja en su precio de reventa.

Mantenimiento y estado general

Un vehículo que ha recibido sus servicios a tiempo, mantiene una estética cuidada y está libre de daños visibles, tiende a depreciarse menos. Además, contar con un historial completo de mantenimiento es un punto a favor al momento de venderlo, porque brinda confianza al comprador.

Equipamiento y características

Los sistemas de seguridad modernos y las tecnologías actuales son un plus que ayuda a sostener el valor. Por el contrario, las modificaciones demasiado personalizadas pueden jugar en contra, ya que no siempre coinciden con los gustos del mercado o del comprador.

Condiciones económicas

Factores como la inflación, las tasas de interés y la estabilidad económica también influyen. En momentos de incertidumbre, la demanda de carros usados puede fluctuar, y esa variación se refleja en su valor final.

¿Cómo calcular la depreciación de un carro?

Volkswagen explica en su blog que no existe una fórmula exacta para determinar la depreciación de un vehículo, pues intervienen varios factores y cada caso puede variar. Aun así, hay métodos que sirven como referencia para tener una idea bastante aproximada del valor actual.

Porcentaje fijo anual

Una forma sencilla es estimar la pérdida de valor por año. Por ejemplo, un carro suele depreciarse entre un 15 % y un 25 % durante su primer año de uso, y después la caída tiende a ser más moderada. No es una regla estricta, pero sí una guía útil para empezar a calcular.

Valor de mercado

Otra opción es revisar cuánto están costando vehículos similares en el mercado. Las guías de precios de carros usados son una buena herramienta, donde se ofrecen vehículos seminuevos en óptimas condiciones. Esta comparación permite aterrizar el valor real según la demanda actual.

Uso y condición del vehículo

Como se mencionó anteriormente, el kilometraje y el estado general también juegan un papel determinante. Un carro con recorridos altos o con detalles pendientes de corregir puede perder más valor del que indican los cálculos teóricos. Por el contrario, mantenimientos a tiempo y una buena presentación ayudan a sostener mejor el precio.

¿Se puede detener la depreciación de un carro?

La depreciación es parte natural del ciclo de vida de cualquier vehículo, pero eso no significa que no se pueda controlar. Según Volkswagen, hay varias acciones que ayudan a reducir la pérdida de valor y mantener el carro en mejores condiciones para una futura venta.

Mantenimiento regular y preventivo: cumplir con el programa de servicio del fabricante es importante.

Conducción cuidadosa: evitar accidentes, frenar bruscamente y maltrato general.

Mantener en buen estado estético: tanto el interior como el exterior.

Almacenamiento adecuado : proteger el carro de la exposición prolongada al sol y a la intemperie.

Considerar buenas marcas: no es garantía, pero los modelos con buena reputación de reventa podrían contribuir a una menor depreciación del vehículo.

Tener un historial de mantenimiento detallado: esto genera confianza en los compradores.

Vender en el momento adecuado: acá es importante investigar el mercado para identificar cuándo es el mejor momento para vender el carro.

