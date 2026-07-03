Carros, motos y camionetas estarán en la nueva subasta de la SAE: así puede participar

La SAE informó que entre los lotes publicados aparecen varios vehículos de diferentes segmentos y modelos. Foto: Shutterstock

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Para quienes llevan tiempo buscando vehículo y esperan encontrar una oportunidad distinta a la venta tradicional, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció una nueva jornada de subastas en la que estarán disponibles carros, camionetas, motos y hasta vehículos de carga.

¿Cómo participar en la subasta?

Los vehículos serán ofrecidos a través de la plataforma El Martillo, del Banco Popular, desde las 12:00 p.m. del 2 de julio hasta las 10:30 a. m. del 3 de julio de 2026.

Una vez dentro del portal deberá dirigirse a la sección “Próximos eventos” y buscar en el calendario la fecha correspondiente al 3 de julio de 2026. Ahí aparecerá el listado de bienes disponibles junto con sus características y condiciones.

Antes de tomar una decisión, cada interesado podrá ingresar a la opción “Ver detalle”, donde se encuentran datos como el estado del vehículo y la información sobre su posible exhibición.

Cuando encuentre el vehículo de interés, deberá seleccionar “Ofertar” para iniciar el proceso.

Quienes aún no tengan usuario deberán completar un registro con sus datos personales y después será necesario realizar un depósito de garantía, trámite que podrá hacerse mediante PSE o consignación bancaria siguiendo las indicaciones de la plataforma.

Tras completar estos pasos, el participante podrá presentar su oferta económica y esperar el resultado del proceso.

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Algunos de los vehículos que estarán disponibles

La SAE informó que entre los lotes publicados aparecen varios vehículos de diferentes segmentos y modelos:

Lote con precio base de COP 170.554.530

Chevrolet Joy modelo 2023

Renault Duster Dynamique 4x4 modelo 2015

Kia New Sportage LX modelo 2016

Toyota Hilux modelo 2006

Hyundai Santafe GL modelo 2007

Lote con precio base de $101.067.334

Audi Q7 3.0 TDI modelo 2008

Ford Ecosport S modelo 2014

Toyota Prado Sumo modelo 2006

Lote con precio base de $150.580.307