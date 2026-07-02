“¡Usa casco, cabeza dura!”: así es la campaña que promueve la seguridad de motociclistas

Usar casco puede reducir en más del 40 % el riesgo de muerte en accidentes de motocicleta. Foto: Cortesía Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI

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La motocicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte con mayor crecimiento en Latinoamérica. Para millones de personas representa una herramienta de trabajo, una alternativa de movilidad y una forma de ganar autonomía. Sin embargo, también sigue siendo uno de los actores más vulnerables en las vías.

Con ese panorama, la Alianza MotoLatam lanzó de manera simultánea en ocho países de la región la campaña “¡Usa casco, cabeza dura!”, una iniciativa enfocada en reducir las muertes y lesiones graves en moto.

La propuesta busca reforzar un mensaje claro. Aunque muchos recorridos cortos pueden generar una falsa sensación de seguridad, el riesgo en la vía sigue presente y el uso correcto del casco puede marcar una diferencia importante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, usar casco puede reducir en más del 40 % el riesgo de muerte en accidentes de motocicleta.

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La campaña llega al país para fortalecer los esfuerzos que ya adelanta la industria de motocicletas a través de iniciativas como Movemos Colombia y El Destino es Volver, enfocadas en promover comportamientos seguros entre los usuarios de este tipo de vehículos.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 79,2 % de los conductores utiliza casco, mientras que entre los acompañantes la cifra baja hasta el 52,7 %. Además, no todos los usuarios lo utilizan adecuadamente, lo que disminuye significativamente su capacidad de protección.

Según Iván García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de Colombia y secretario técnico de la Alianza MotoLatam, esta realidad motivó la puesta en marcha de una estrategia conjunta a nivel regional orientada a salvar vidas.

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La iniciativa contempla actividades digitales, desafíos en redes sociales, jornadas en concesionarios, talleres especializados y encuentros con clubes de motociclistas.

Según explicó la organización, uno de los factores que impulsó esta iniciativa es que buena parte del incumplimiento en el uso del casco en América Latina ocurre en desplazamientos inferiores a cinco kilómetros, cuando algunos conductores consideran que el riesgo de sufrir un accidente es reducido.

La campaña forma parte del programa de seguridad vial de MotoLatam para 2026 y busca fortalecer las acciones de prevención entre los motociclistas, promoviendo el uso correcto del casco como una medida clave para disminuir las consecuencias de los siniestros viales.