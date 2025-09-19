CATL desarrolla una batería con 750 km de autonomía y 12 años de vida útil

CATL asegura que después de 200.000 kilómetros, la degradación de la batería será apenas del 9%. Foto: CATL

El fabricante chino CATL, reconocido como el mayor productor de baterías del mundo, presentó su nueva batería Shenxing Pro, que combina una autonomía sobresaliente con una capacidad de carga rápida diseñada para revolucionar el sector de vehículos eléctricos. Según la compañía, este desarrollo permitirá alcanzar hasta 750 kilómetros de autonomía bajo el ciclo de homologación WLTP y una vida útil superior a un millón de kilómetros o 12 años.

La presentación tuvo lugar en el Salón del Automóvil de Múnich, donde CATL reafirmó su estrategia de expansión en Europa y su capacidad tecnológica para ofrecer soluciones avanzadas de movilidad eléctrica.

La versión ‘Shenxing Pro con autonomía y vida útil superlarga’ cuenta con una capacidad de 122 kWh, lo que posibilita recorrer largas distancias sin necesidad de recargas frecuentes. CATL asegura que después de 200.000 kilómetros, la degradación de la batería será apenas del 9 %, y que incluso tras completar 10.000 ciclos de carga y descarga (equivalentes a un millón de kilómetros), la batería conservará el 70 % de su capacidad original. Esta cifra supera en seis veces los estándares de la mayoría de los fabricantes actuales, cuya garantía promedio ronda los 160.000 km.

En cuanto a la recarga, la Shenxing Pro también promete tiempos competitivos: de 10 % a 80 % de carga en solo 15 minutos, lo que abre nuevas posibilidades para la movilidad eléctrica de largo alcance y uso intensivo.

Batería Shenxing Pro de carga rápida

El gigante chino también presentó la versión de carga superrápida Shenxing Pro, diseñada para cubrir grandes distancias en tiempos muy reducidos. Esta batería permite alcanzar hasta 478 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos, un rendimiento comparable al tiempo que toma una carga de gasolina tradicional, consolidándola como la batería LFP de carga rápida líder en Europa.

Con una potencia de 830 kW, el vehículo equipado con esta batería puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, incluso con un estado de carga (SOC) del 20 %, demostrando un rendimiento sólido y una fiabilidad duradera bajo distintas condiciones. Además, su desempeño en frío extremo también destaca: a -20 °C, la batería alcanza una autonomía de 410 km en solo 20 minutos. Para esta versión, CATL ofrece una garantía de hasta 10 años o 240.000 km.

Según el Dr. Zhu Lingbo, director de tecnología de la Unidad de Negocios Internacionales de CATL, Shenxing Pro combina a la perfección los estándares de seguridad de primer nivel con las necesidades de movilidad, ofreciendo una experiencia más segura, eficiente y sin preocupaciones en cada viaje. “Con una autonomía, carga y durabilidad inigualable, Shenxing Pro es la solución definitiva para la movilidad eléctrica en Europa”, destacó.

CATL tiene previsto invertir más de 11.000 millones de euros en los próximos años en operaciones europeas, incluyendo plantas de fabricación en España (en colaboración con Stellantis), Hungría y Alemania. La compañía busca consolidarse como un socio confiable para la industria automotriz europea, bajo su lema “Europa, para Europa”, promoviendo la movilidad eléctrica a través de la producción de baterías, la remanufactura y el reciclaje, con el objetivo de acelerar la transición hacia vehículos eléctricos en el continente.

