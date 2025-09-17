¿Qué tipos de filtros tiene un carro y para qué sirven?

Reconocer su importancia y entender la función que cumplen resulta clave para un mantenimiento adecuado y una conducción más segura. Foto: Ford

Un carro está conformado por varios sistemas que dependen de componentes especializados para asegurar un desempeño correcto y al mismo tiempo extender la vida útil del motor y de otros elementos mecánicos. Entre esos componentes destacan los filtros, estas piezas cumplen una función preventiva al retener impurezas y conservar en buen estado los fluidos y el aire que circulan por el vehículo. Reconocer su importancia y entender la función que cumplen resulta clave para un mantenimiento adecuado y una conducción más segura.

En esa línea, especialistas de Ford destacan la presencia de cuatro filtros esenciales en un carro y explican el papel que cumplen en su desempeño.

Filtro de aire

Este componente es esencial para el proceso de combustión del motor, ya que se encarga de asegurar que el oxígeno que ingresa al sistema llegue libre de polvo, polen y partículas contaminantes. Al mezclarse con el combustible, este oxígeno limpio permite una combustión eficiente, lo que se traduce en un mejor rendimiento y en menores emisiones.

Cuando el filtro de aire se obstruye, disminuye la entrada de oxígeno al motor, lo que lo obliga a trabajar con mayor esfuerzo y puede aumentar el consumo de combustible. Además, especialistas de Ford advierten que un filtro en mal estado permite el paso de partículas que aceleran el desgaste de los cilindros y otras piezas internas. Reemplazarlo en los intervalos recomendados por el fabricante es necesario para conservar la potencia del vehículo y mantenerlo dentro de estándares de eficiencia y cuidado ambiental.

Filtro de aceite

El aceite circula constantemente por el motor para lubricar las piezas móviles, reducir la fricción y ayudar a disipar el calor. Sin embargo, con el tiempo acumula partículas metálicas, residuos de la combustión y otros contaminantes. El filtro de aceite actúa como una barrera que retiene estas impurezas y garantiza que el lubricante cumpla su función protectora.

Si este filtro no se cambia en los intervalos adecuados, el aceite pierde eficacia, lo que aumenta el desgaste de componentes como cojinetes, árboles de levas o pistones. Por eso, reemplazar el filtro junto con el aceite no solo prolonga la vida útil del motor, sino que también evita reparaciones costosas a futuro.

Filtro de cabina

También llamado filtro de polen o filtro de habitáculo, está diseñado para proteger a los ocupantes del carro. Su función es purificar el aire que ingresa por el sistema de ventilación, calefacción o aire acondicionado, reteniendo polvo, polen, hollín e incluso bacterias y malos olores en los modelos más avanzados.

Cuando este filtro se satura, disminuye el flujo de aire al interior, se reduce la eficiencia del aire acondicionado y aumenta la posibilidad de que se generen malos olores dentro del vehículo. Un mantenimiento adecuado mejora la comodidad y protege la salud de los pasajeros, algo especialmente importante para personas con alergias o problemas respiratorios.

Filtro de partículas diésel

En los motores diésel modernos, el filtro de partículas es un elemento clave para cumplir con las normativas ambientales. Su tarea es atrapar las partículas sólidas (principalmente hollín) producidas en la combustión del gasóleo, evitando que se liberen a la atmósfera. Este filtro cuenta con un proceso de regeneración que quema dichas partículas a altas temperaturas, reduciendo así las emisiones contaminantes.

Sin embargo, si el vehículo circula constantemente en trayectos cortos o en condiciones de baja exigencia, el filtro puede saturarse y requerir mantenimiento especializado. Un filtro de partículas en buen estado no solo protege el medio ambiente, sino que también asegura que el motor mantenga un funcionamiento eficiente y acorde con la legislación vigente.

