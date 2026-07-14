Changan Hunter REEV 2026: reseña, autonomía, precio y equipo en Colombia

Changan Hunter REEV 2026. Foto: Nicolás Fernández

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Cámaras. Sensores. Pantallas. También la insonorización. El silencio en la operación —casi la antítesis de lo que se entiende por un “vehículo de trabajo”. Y la dinámica. Sí, esa sensación de agilidad que contrasta con el producto. Con su silueta. Con la intención que se les da a los de su tipo.

Con Hunter, Changan propuso una fórmula inédita en el país. No solo por su forma. No solo por la línea que dibuja su carrocería y esa interpretación de “pick-up” aerodinámica que el fabricante chino transmitió con su producto.

Changan Hunter es un vehículo novedoso de adentro hacia afuera. Funciona con una tecnología que se conoce como “híbrida de rango extendido enchufable” o REEV, la cual, sin hilar delgado y a riesgo de sonar poco técnico, equipa al carro de dos motores eléctricos alimentados por la energía que produce un motor generador impulsado por gasolina.

Es decir, el vehículo opera tanto con la gasolina que requiere su motor generador, como con la electricidad que produce y aquella que puede recargarse por medio de fuentes externas. Así, su experiencia al volante es la de un vehículo eléctrico… pero en una carrocería relacionada con el trabajo. Y con una dinámica inédita en su segmento.

Al volante

Sobre la experiencia de manejo, en un primer momento, dos puntos clave. El primero es la ausencia de un botón de encendido. Hunter es de estos híbridos modernos con los que basta con ingresar al vehículo y seleccionar Drive para iniciar la marcha. Una dinámica similar al apagado, pues, al bajarse del vehículo, el sistema detecta que el viaje terminó y detiene la operación.

El segundo, el silencio en operación. Son pocos los ruidos exteriores que llegan a la cabina. Incluso cuando el motor generador trabaja, escenario en el que, aunque no hay ruido, sí hay una leve vibración en el pedal del acelerador.

Su tren motor equipa un generador turbo, de cuatro cilindros, a gasolina y de dos litros. Suma dos motores eléctricos, uno en cada eje. El delantero entrega 174,3 caballos de potencia y 320 Nm de torque, mientras que el trasero suma 93,8 hp y 150 Nm. En total, son 268 hp y 470 Nm.

Además, usa una relación de transmisión fija, es decir, no necesita de una caja de cambios con varias marchas para entregar su torque máximo. Usa una reducción fija que evita el “turbo lag”, así como las sensaciones de cambio de marchas en movimiento, logrando una aceleración progresiva y sin pausas.

Imposible pasar por alto una de sus más importantes propuestas de valor: la autonomía. Según la marca, con la batería (31,18 kWh) y el tanque de gasolina (18,5 litros) completamente cargados, su rango se extiende a más de 800 kilómetros.

Diseño y cabina

Adentro, al día. Hunter es un vehículo dotado de la mayoría de las tecnologías de conectividad y confort interior que hoy son protagonistas en la industria. Equipa dos pantallas, una que funge de panel de instrumentos (7,5 pulgadas) y otra dispuesta como centro multimedia, de 12,3” y con conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Suma asientos delanteros ajustables eléctricamente con calefacción, volante multifunción, tres puertos USB-A —se extraña por lo menos uno USB-C—, un punto de carga inalámbrico y un sistema de sonido con ocho altavoces que pudo dotarse de una mejor calidad para sacar provecho de la correcta insonorización.

Ahora bien, afuera, el contraste. Hunter es una “pick-up” de esas que requieren más de un movimiento para estacionarla —aquí brilla su sistema de cámaras 360 grados. Tiene 5.380 mm de largo, 1.980 de ancho, una altura de 1.875 y su distancia entre ejes es de 3.180 mm. Su platón tiene 1.600 mm de largo, 1.595 de ancho y 520 de alto.

El contraste aparece al volante, cuando la configuración mecánica hace que esta “pick-up” mediana se conduzca de una forma que solo puede calificarse como “suave”. Con un volante suave. Una suspensión suave. Una aceleración que, aunque progresiva, es suave con los ocupantes y no genera cabeceos.

En su versión Luxury, base de esta reseña, Changan Hunter equipa un paquete de seguridad con sistemas ABS, EBD, ESC, AYC, TCS, sistema de aviso de cambio de carril, imagen panorámica 360 grados, control de descenso en pendientes, control de balanceo de remolque, asistencia de frenado, seis bolsas de aire, entre otros.

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Changan Hunter es una “pick-up” única en su tipo en Colombia. Una alternativa para quienes buscan un vehículo con nuevas tecnologías, ya sea híbrido o eléctrico, que no se “amarre” a una electrolinera y que entregue una alta autonomía. Ideal para viajes largos. Ligero en ciudad. Y al día en conectividad. Su precio, a julio de 2026, es de COP 173.000.000 (Luxury).