Prueba de la Ford Territory híbrida en Colombia: consumo, potencia y equipo

Ford Territory HEV en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

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En un escenario ideal, el híbrido total —o HEV, FHEV o cualquier denominación que una marca use para referirse a un carro que es híbrido, no se enchufa y puede moverse en modo eléctrico— opera como una línea recta. Sin altibajos. Con una aceleración progresiva. Ajeno al cambio brusco de fuente de energía. Es decir, que no tenga ese lapso de eléctrico a gasolina o de gasolina a eléctrico que por segundos interrumpe la experiencia de manejo y genera dudas sobre la afinación del tren motor.

En ese escenario rueda Territory. El SUV que Ford fabrica en China es un híbrido que al volante demuestra una correcta configuración de su tren motor, compuesto por un bloque EcoBoost (turbo) de 1.5 litros, una batería de iones de litio de 1.8 kWh y una caja automática DHT de dos marchas.

Demuestra, también, una dinámica que por momentos difiere de su estética, casi cuadrada —o rectangular. Con ese techo recto y una enorme parrilla compuesta por un sinfín de líneas brillantes y horizontales que contrastan con el fondo. Con esa silueta de SUV familiar que es fiel a su intención, pero de la que difícilmente alguien esperaría sus 240 caballos de potencia —a las 5.700 rpm— y, sobre todo, los 545 Nm de torque —que expresa desde las 3.500 rpm.

Cumple con la ficha

Ford Territory propone un habitáculo fiel a la tarjeta de propiedad. Anuncia hasta cinco ocupantes y en la práctica lo logra. En un mercado inundado por vehículos que prometen la misma capacidad y que en la mayoría de las ocasiones no la cumplen, el más reciente híbrido de Ford para Colombia cumple.

Cumple también en la distribución armónica de su equipo interior. Hay una mayoría de plásticos duros al tacto en el interior de la cabina. Otros son acolchados, especialmente los que mayor contacto tienen con la persona al volante. Hay iluminación interior y ajuste eléctrico para el asiento de conductor, pero manual para el del acompañante.

Sobresale su insonorización. Tanto en el escenario que plantea el inicio de esta reseña (en carretera) como en un contexto urbano, con los ruidos de motos, camiones, bocinas, entre otros. Es igualmente llamativa... pero de otra manera la calidad del sonido, dotado de seis parlantes —en la versión Trend, base de esta reseña— y que no se suma a la lista de puntos positivos del vehículo.

Hay dos pantallas. La primera funge como panel de instrumentos. Tiene siete pulgadas y transmite información como velocidad, autonomía, nivel de combustible, entre otros datos prioritarios al momento de conducir. La segunda es táctil, tiene 12” y cumple con el rol de centro multimedia. De fácil interacción y con la capacidad de conectarse de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

El propósito del híbrido… total

Quizás la reactividad del pedal derecho es uno de los puntos más altos en este SUV compacto de 4.685 mm de longitud, 2.177 de ancho y 1.706 de alto. En movimiento resalta el torque, casi inmediato y sin turbo lag, y su capacidad de brindar seguridad a la persona que se encuentre al volante en situaciones como adelantos en carretera.

Cumple, sí, de nuevo, con el rol del tren motor híbrido en la industria. Ese afinado juego entre una operación mixta —eléctrica, gasolina e híbrida— le permite un consumo en ciudad que durante la prueba fue de hasta 72 km/galón. En carretera la cifra, en bajada —saliendo de Bogotá— fue de 85 km/gal; mientras que en subida fue de unos 64 km/gal.

Ahora bien, está claro que su equipo de seguridad varía según la versión. Para el caso de la Trend, Ford incluyó seis bolsas de aire, anclajes para sillas de bebé LATCH, asistente de arranque en pendiente, ESP, TCS, auto hold, sistema de información de punto ciego, sensores de estacionamiento traseros, control de velocidad crucero, control automático de luces, alerta de tráfico cruzado trasero, entre otros.

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Territory es la entrada al mundo SUV de Ford en Colombia. Se trata de uno de los productos más populares de la marca en países como México, donde destacan su precio, eficiencia de combustible y equipo. En Colombia es un producto clave en su segmento. Afinado. Equipado. Amplio. Y sí, con una apariencia que se ajusta a la mayoría de los gustos. Su precio, para la versión Trend, es de COP 140.000.000.