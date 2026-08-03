Chery crece 374 % en Colombia y proyecta mil unidades mensuales

El iCar 03T ofrece una autonomía de hasta 850 kilómetros. Foto: Cortesía Chery

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Chery gana terreno en el mercado automotor colombiano. La marca china, representada en Colombia por el Grupo Vardí, matriculó 2.416 (Andemos) vehículos nuevos en el primer semestre de 2026. La cifra indica un crecimiento del 374,7 %, cuando se compara con las 509 registradas en el mismo periodo de 2025.

La marca enfoca su portafolio en los híbridos -de todo tipo- y eléctricos. Sus ventas reflejan el interés del consumidor colombiano en las nuevas tecnologías. Una creciente demanda que se evidencia en un aumento del 235,5 % en las ventas de eléctricos (Andi-Fenalco) con 24.477 unidades, y del 75,6 % en híbridos, con 44.605, durante los primeros seis meses del año.

David Huertas es el gerente de ventas y red de Chery en Colombia. Durante el anuncio de la alianza de la marca con Autonal y la apertura de su nueva vitrina en la Avenida Boyacá #19-68, en Bogotá, habló sobre la actualidad de la marca, el mercado y la llegada del nuevo iCar 03T, un híbrido de rango extendido.

¿Cómo ha sido el 2026 de Chery en Colombia?

Ha sido un año muy positivo, pues hemos capitalizado lo que construimos entre 2023 y 2024. Logramos consolidar esa estrategia, con un portafolio que cubre todas las tecnologías de hibridación y electrificación... el lanzamiento del iCar 03 también fue clave para acelerar nuestro crecimiento. En nuestros 23 meses de operación ya tenemos más de 5.000 vehículos rodando en Colombia y las ventas han crecido de forma importante frente al año pasado.

Menciona las tecnologías de hibridación. La marca habla de híbridos de rango extendido ¿A qué se refieren?

Chery se ha declarado líder en los híbridos enchufables. Tenemos dos tipos. Primero, los híbridos enchufables, en donde el motor a gasolina mueve el vehículo. Segundo, los de rango extendido, en donde el motor a gasolina lo que hace es cargar la batería, pero la propulsión siempre está dada por los motores eléctricos… es una tecnología en la que creemos mucho. Permite que el usuario disfrute la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico, pero con la tranquilidad de poder recorrer largas distancias sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga.

¿Cómo les fue con la preventa del iCar 03T?

Superó nuestras expectativas, porque inicialmente lanzamos 200 unidades con un precio especial de COP 125.000.000 y se agotaron en pocas horas. Abrimos otras 100 con el mismo beneficio y ocurrió lo mismo. En este momento ya superamos las 800 reservas y el vehículo continúa disponible con un precio oficial de COP 130.000.000.

¿Qué ofrece el iCar 03T?

Tiene dos motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 422 caballos. Si el vehículo está completamente cargado puede recorrer hasta 150 kilómetros en modo eléctrico. Con la batería cargada y el tanque lleno alcanza cerca de 850 kilómetros de autonomía combinada… además, es una SUV de cinco pasajeros, más grande que el iCar 03 eléctrico, con mayor espacio interior y algunos cambios en diseño que le dan una apariencia más robusta.

¿Cómo avanza su red de concesionarios en Colombia?

Seguimos fortaleciendo la cobertura. Con la llegada de Autonal sumamos un nuevo aliado estratégico en Bogotá, una zona donde todavía no teníamos presencia. Además de la vitrina, contará con taller y venta de repuestos. Para nosotros el crecimiento no solo se mide en ventas, sino también en la experiencia del cliente después de la compra.

¿Qué esperan para el segundo semestre?

El objetivo es llegar a un promedio de 1.000 matrículas mensuales. También comenzaremos las entregas del E5 y del iCar 03T, mientras seguimos ampliando nuestra red de concesionarios en ciudades donde aún no tenemos presencia, como Tunja.

¿Cuáles son hoy los modelos más vendidos de la marca?

Actualmente el iCar 03 eléctrico es el modelo con mayor participación en nuestras ventas. Creemos que cuando comiencen las entregas del E5 ese vehículo pasará a ocupar el primer lugar y el iCar 03, el E5 y el iCar 03T conformarán el grueso de nuestro volumen.

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¿Por qué cree que los eléctricos están ganando terreno en Colombia?

El pico y placa ayuda, pero ya no es el único factor. Hay que tener en cuenta que hoy los precios son mucho más accesibles que hace dos años, cuando un eléctrico costaba cerca de $200 millones. También ha mejorado la infraestructura de carga. Cada vez más personas pueden instalar cargadores en sus casas o conjuntos residenciales. Todo eso hace que el mercado madure y que los vehículos 100 % eléctricos ya representen cerca del 10 % de las ventas del país. Además, la llegada de nuevos competidores con precios más bajos ha ayudado a ampliar el mercado.