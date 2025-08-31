Chery iCar 03 en Colombia: así es el nuevo eléctrico con carácter todoterreno

Para este caso, la marca bautizó la tecnología con el nombre de iWD (tracción integral inteligente). Foto: Chery Colombia

El contraste: la forma y la experiencia. Ángulos casi rectos afuera. Con pasos de rueda elevados. Neumáticos con un perfil alto, generosos en caucho, con superficie y material para expandirse y estirarse. Una silueta casi cuadrada, o mejor, rectangular. Que en movimiento no fluye con el aire. Lo golpea. No lo cruza, lo rompe… en fin, en su concepción la aerodinámica no entró en discusión. Es un compacto, eléctrico y, visualmente, un campero.

Es el primer carro con tracción en las cuatro ruedas de Chery en Colombia. Lleva el nombre de iCar 03 y rueda con la estética de los todoterrenos de vieja data. Una silueta que aún conservan algunas líneas con tradición. Con historial en el barro. En el destapado. En las rocas. En la montaña. Modelos que, al igual que al producto del fabricante chino, no les interesa plasmar en su carrocería líneas y formas estilizadas que insinúen deportividad.

Al país llegó en dos versiones. En la primera, la aventura se concentra en su estética. No hay relación entre la imagen y la configuración del producto. Lleva el nombre de AllRoad 4x2 y genera el movimiento en su eje trasero. Tiene una potencia de 181 caballos y 275 Nm de torque. Su cero a 100 km/h está en los 10,5 segundos.

La segunda, y base de esta reseña, es la variante más propositiva del Chery iCar 03 en Colombia. Es decir, es el producto donde el fabricante combina lo que el exterior insinúa… con, sí, su configuración. La forma en la que transmite su potencia. Sus cualidades. Donde se aprovechan mejor sus ángulos, sus dimensiones. Su nombre: AllRoad iWD.

AllRoad iWD

El tope de gama en la línea iCar 03 de Chery funciona con tracción en las cuatro ruedas. Básicamente, un All Wheel Drive o AWD. Para este caso, la marca bautizó la tecnología con el nombre de iWD. La describe como un sistema de tracción integral inteligente, el cual lleva 94 caballos de potencia al eje delantero y 181 al trasero.

Para funcionar, el iCar 03 usa un tren motor compuesto por una batería de 69.77 kWh, que alimenta a los motores ubicados en cada eje, para entregar una potencia de 275 caballos y un torque inmediato de 385 Nm. Para este caso, el rango es de hasta 421 kilómetros en ciclo NEDC -el estándar europeo- y su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 6.5 segundos.

El contraste aparece de nuevo entre la forma y sus dimensiones. Es un compacto. Tiene 4.342 mm de largo, 1.930 mm de ancho, 1.741 de alto y su distancia entre ejes es de 2.715 mm. Su altura al suelo está en los 22.3 cm y su peso está en los 1.917 kg.

Su exterior incluye ruedas de especificación 245/55R19 -con rin bitono-. Su cuerpo lumínico en forma de i, en Matrix Vision, con DRL y exploradoras en tecnología LED. Lleva un par de barras en el techo que le permiten cargar entre 50 y 75 kilogramos. Sus manijas se insertan en la carrocería: se asoman cuando la llave se acerca al vehículo.

En su interior hay una armonía con el exterior. También hay ángulos casi rectos. Sobresale su panel de instrumentos con pantalla de 9,2”. También la que funge como centro multimedia, de 15,6”. Los asientos delanteros incluyen calefacción y ventilación. Incluye un masajeador con diferentes tipos de configuración.

La experiencia, seguridad y precio

Al volante, el Chery iCar 03 es un eléctrico urbano. Uno de esos compactos que brillan por una dinámica que se potencia gracias a su tren motor de cero emisiones. Donde brilla la inmediatez del torque y el buen ajuste del sistema de frenado.

En carretera es fiable en adelantos. Contrasta, de nuevo, su forma y peso con la estabilidad que entrega al maniobrar en movimiento. No hay sensaciones de que el carro “se va” o movimientos bruscos que puedan generar pánico.

Su paquete de seguridad incluye seis bolsas de aire y 14 Adas, sistemas de asistencia al conductor. Entre ellas, se encuentra la asistencia de emergencia para mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, advertencia de cambio de carril, control crucero adaptativo, sistema de frenado de emergencia, advertencia de apertura de puerta, advertencia de colisión frontal y trasera, entre otros.

Chery iCar 03 es un producto llamativo. Con una estética retro... o mejor, con la reinvención de una silueta casi nostálgica. Correcto en el destapado, amable con el asfalto y sí, al día en sus tecnologías de seguridad y conectividad. Su precio, a agosto de 2025, es de $140.000.000.