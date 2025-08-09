Chery superó las 1.000 unidades vendidas en Colombia en menos de un año

Chery iCar 03 está disponible en Colombia desde $120’000.000. Foto: Nicolás Fernández

Chery es sinónimo de hibridación en Colombia o, mejor, la marca es referente en nuevas tecnologías. Y es que las abarca todas: vende híbridos ligeros, totales y enchufables. Claro, suma eléctricos, en agosto de 2025, en plural. Cero emisiones vanguardistas y al día en la mayoría de las necesidades del consumidor actual. Primero llegó EQ7 y, recientemente, el iCar 03.

El trabajo de la marca en el país es notable. Con nuevas vitrinas y anuncios de cobertura en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Manizales. Actualmente, unas 170 personas trabajan en el negocio de Chery en el país.

David Huertas, gerente de ventas y red de Chery en Colombia, habló con El Espectador sobre la venta de su carro número 1.000, señaló las proyecciones de la marca en el país y las novedades que vendrán antes de terminar el 2025, como la llegada de su tecnología Chery Super Hybrid.

¿Cómo ha sido el 2025 de Chery en Colombia?

El 2025 ha sido un año extraordinario para nosotros, tanto en términos de resultados de marca como de los desafíos que hemos enfrentado. Durante el primer semestre y los primeros meses de este segundo semestre tuvimos lanzamientos importantes. Para Chery, este ha sido un año de superación de expectativas y esperamos que el segundo semestre sea clave para cerrar un año exitoso.

¿Cuántas unidades esperaban vender en su primer año y cuántas han vendido hasta ahora?

Inicialmente, planeamos una cifra de 800 unidades en el primer año, en el período entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Sin embargo, al cierre de julio ya habíamos superado las 1.000 unidades, alcanzando 1.075. Esto no solo refleja el impacto de nuestra estrategia, sino también la confianza de los consumidores en nuestros productos, respaldados por nuestra garantía de ocho años. Además, algunos de los primeros vehículos entregados ya han superado los 40.000 kilómetros sin problemas de calidad, lo cual nos da mucha tranquilidad en la posventa.

¿Cuáles han sido los vehículos más vendidos hasta ahora?

Desde nuestro lanzamiento, nuestro portafolio incluyó cuatro productos: Tiggo 4 y Tiggo 7, híbridos, y Tiggo 7 y Tiggo 8, híbridos enchufables. Los dos principales protagonistas en términos de volumen de ventas han sido el Tiggo 4 y el Tiggo 7. Ambos se destacaron por su precio y el nivel de equipo que ofrecen.

¿Cómo fue la experiencia con el EQ7, primer eléctrico de Chery en Colombia?

Para hablar de EQ7 tenemos que devolvernos a noviembre del 2024, cuando lo presentamos oficialmente. Al principio fuimos cautelosos y creo que si hubiéramos sido más arriesgados habríamos llegado al carro 1.000 en siete u ocho meses… Tres días de Salón del Automóvil bastaron para que agotáramos nuestro inventario, volvimos a tener disponibilidad en abril de este año.

¿Cómo ha sido la recepción del iCar 03, su segundo eléctrico en el país?

La recepción del iCar 03ha sido un éxito rotundo. Su diseño, que combina lo urbano con lo off-road, atrajo a muchos consumidores. Durante la campaña de preventa tuvimos 200 unidades y ya superamos las 400 reservas. Actualmente, 200 de estos vehículos ya están en las calles y la demanda sigue siendo alta. En cuanto a las versiones, tenemos un 60 % de ventas en la versión 4x2 y un 40 % en la versión AWD (4x4).

¿Cómo ha cambiado la percepción de los productos de origen chino en Colombia?

Hace tres años, los productos chinos eran vistos con cierto estigma, pero ese concepto ha cambiado considerablemente. Hoy en día el mercado reconoce la calidad de los productos chinos, no solo en vehículos, sino en tecnología en general, como computadores, celulares y robots. La calidad de los vehículos de origen chino ha mejorado de manera notable y las marcas como Chery son claves en ese cambio.

¿Qué diferencia a Chery de otras marcas del mismo origen que están llegando al mercado colombiano?

Chery tiene una propuesta de valor muy clara y es la de ofrecer productos de alta calidad en diferentes segmentos para cubrir todas las necesidades de los consumidores. Nos diferenciamos por tener una red de servicios de posventa sólida, con 15 puntos de venta exclusivos y un respaldo de repuestos en todo el país, lo que asegura una excelente cobertura en el territorio. Esto es clave, ya que no solo ofrecemos un buen producto, sino también un respaldo a largo plazo para nuestros clientes.

¿Qué planes tiene Chery para el resto de 2025?

Para el segundo semestre tenemos varias sorpresas. Además de los nuevos lanzamientos, habrá una versión híbrida completa del Tiggo 4. También tendremos novedades en términos de vehículos con la tecnología Chery Super Hybrid, una nueva plataforma híbrida de alto rendimiento, con autonomías de 1.200 a 1.600 km.

¿Con cuántas unidades esperan cerrar el año?

Hemos vendido cerca de 700 unidades entre enero y junio. Esperamos doblar esa cifra en el segundo semestre, con la proyección de alcanzar las 1.400 unidades en total. Esto incluirá nuevos lanzamientos y una mayor demanda de nuestros modelos actuales.