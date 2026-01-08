Chery Tiggo 4 en Colombia: el SUV híbrido que promete recorrer más de 1.000 km por tanque

El Chery Tiggo 4 CSH se vende a un precio de COP 105.000.000. Foto: Nicolás Fernández

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con carga en la batería, el silencio. Una respuesta al pedal derecho inmediata. La sensación de un eléctrico. Cuando el sistema lo requiere, la combustión. La gasolina. Las vibraciones que llegan a la cabina. Y sí, el ruido. Entonces, el trabajo en conjunto. Sí, el comportamiento de un híbrido total. Sí, el tren motor del Chery Tiggo 4.

Las bondades del híbrido total. Siempre eficiente en ciudad. Siempre con altos rangos por tanque lleno. Y siempre novedoso. Una inversión a un mediano-largo plazo. Quienes los fabrican, auguran autonomías de 1.000 o más kilómetros. Quienes los usan, cambian sus hábitos como usuarios únicamente -desconociendo la vejez de una tecnología con poco más de una década en el país- al momento de tanquear, ahorrando al repostar con una menor frecuencia.

Tiggo 4 es un SUV subcompacto. Tiene 1.652 mm de alto, 1.831 de ancho y una distancia entre ejes de 2.610 mm. Las formas, líneas y sombras que expone su carrocería generan la impresión de un vehículo de mayores dimensiones. Y en este punto es llamativa la configuración. La ecuación. La distribución, que, pese a sus medidas, brinda un interior llamativamente amplio… y confortable.

Desde adentro

El SUV que Chery presentó recientemente en el país es -igualmente- llamativo en su interior. El fabricante chino evita complicaciones o un sobreuso de pantallas táctiles y luces. Es -subjetivamente, por supuesto- suficiente. El volante, un panel de instrumentos digital (10,25”) y el centro multimedia con pantalla táctil (10,25”), punto. Botones físicos para el resto de funciones clásicas, como el aire acondicionado y aquellos en el timón.

Esa simpleza interior se apoya también en una armonía en la distribución. Dentro del Tiggo 4 priman los grises y negros. Hay plásticos blandos en la mayoría de piezas de contacto y, a grandes rasgos, demuestra un buen ensamble.

Cuando al carro lo mueve únicamente el sistema eléctrico, pocos son los ruidos que ingresan a la cabina -incluyendo los externos-. Sin embargo, esa insonorización desaparece cuando el bloque de gasolina entra en acción, llevando vibraciones y el ruido de su trabajo mecánico.

Hay un confort superlativo en cuatro de las cinco plazas que promete la ficha del carro. En la de piloto, copiloto y las dos traseras. Aquella de la segunda fila convive con un poco elevado túnel, pero quien se ubique allí rozara constantemente con quienes se ubiquen a sus costados.

Ahora bien, hay una dualidad en la conclusión sobre el sistema multimedia. A veces al día, a veces poco intuitivo. Resalta su capacidad para conectarse de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema merece un par de horas para ser entendido y explorado. El carro extraña un punto de carga inalámbrico -incluye tres puntos USB- y un sistema de sonido envolvente, menos concentrado en la parte delantera.

Al volante

Aunque la mejor cara del Chery Tiggo 4 se ve en la ciudad, es adecuado en carretera. Demuestra una dinámica que se apoya en su tamaño y en el tren motor híbrido. Es fiable en adelantos, aunque, claro, no es recomendable hacer movimientos bruscos al volante en ningún caso.

En el contexto urbano, durante trayectos con menos fondo, si se quiere, se potencia el concepto CSH o Chery Super Hybrid. Está tecnología propone “más rango, mejor respuesta, menos consumo, conducción suave y silenciosa”. Se basa en dos motores: uno de 1,5 litros de gasolina y otro eléctrico, que se alimenta de una batería eléctrica de litio, 350 voltios y 1.83 kWh.

El bloque de gasolina es naturalmente aspirado -no usa extra- y entrega 95 caballos de potencia y 120 Nm de torque. El sistema eléctrico brinda 201 caballos y 310 Nm de torque. Se acopla a una caja automática tipo DHT con modos de manejo Eco y Sport. Funciona priorizando el trabajo de la batería eléctrica, usando motor reactivo al combustible fósil como un generador que la alimente.

Durante el recorrido, la Chery Tiggo 4 CSH indicó un consumo en carretera de entre 68 y 73 km/galón. En la ciudad, la cifra se estiró a entre los 80 y 85 km/gal -usa un tanque con capacidad para 12 galones-. Vale la pena resaltar que la cifra depende y varía según los hábitos de manejo de la persona al volante. También de la carga, el camino, etc.

Ahora bien, en el rubro de seguridad Chery señala que el vehículo incorpora una “carrocería más ligera, resistente y segura, construida con más del 60 % de acero de alta resistencia”. Incluye sensores de proximidad traseros, sistemas ABS, EBD, BAS, seis bolsas de aire, monitoreo de presión de los neumáticos, anclajes Isofix, control de descenso, entre otros. Obtuvo cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Ancap Australia.

Más de Autos: Nuevo Geely EX2 en Colombia: precios y novedades del compacto eléctrico.

Chery Tiggo 4 CSH llega a Colombia a participar en uno de los segmentos de mayor demanda. Propone eficiencia, una conducción correcta en la ciudad y adecuada fuera de ella, así como una conectividad -casi- al día. Los beneficios del híbrido total en un SUV subcompacto al que la marca le otorga ocho años de garantía o 200.000 kilómetros. Su precio es de COP 105.000.000.