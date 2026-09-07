Chery Tiggo 8 CSH: reseña del SUV híbrido enchufable que promete hasta 1.400 km de autonomía

Foto: Nicolás Fernández

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Eficiencia… autonomía. Con el híbrido enchufable Tiggo 8, Chery materializa los pilares de su tecnología CSH o Chery Super Hybrid: sostenibilidad y libertad de manejo. La configuración, según la marca, permite un rango cercano a los 1.400 kilómetros. Una cifra elevada… pero no —tan— distante de la realidad.

Y afuera, sí, Chery. El SUV mediano del fabricante chino rueda con el actual lenguaje visual de la marca. Al igual que el —tope de gama— Tiggo 9, el Tiggo 8 equipa esa enorme parrilla adornada con pequeños triángulos cromados cuyas puntas señalan el suelo. Comparten también esos faros delgados y alargados, así como una silueta —casi rectangular— que insinúa un mayor tamaño.

Al volante, similares. Ambos vehículos gozan de una suspensión amigable con sus ocupantes y una de las insonorizaciones mejor afinadas dentro del segmento de híbridos. Además, claro, de compartir una de sus grandes bondades: la de ofrecer una conducción correcta, con la potencia y el torque necesario en cada momento, sin sensación de sosiego, o “lag”, o brusquedad.

A gasolina, híbrido y eléctrico

Según las condiciones del camino y las exigencias de la persona al volante, Tiggo 8 elegirá automáticamente entre operar únicamente con el motor térmico, en modo híbrido o exclusivamente con electricidad. Cualquiera que sea el caso, el vehículo lo hará de forma independiente, es decir, sin la instrucción de sus usuarios, aunque puede, por ejemplo, priorizar la gasolina en caso de que la batería no tenga la carga suficiente, y viceversa.

Vale la pena señalar que dispone de tres modos de manejo: Eco, donde el pedal derecho será menos reactivo a la presión del conductor; Normal, y Deportivo, con mayor sensibilidad del acelerador… y que exige más atención de quien conduzca, pues por momentos el pedal del freno puede sentirse largo.

Ahora bien, la configuración que Chery eligió para dar vida a este SUV consta de un motor turbo a gasolina de 1.5 litros, una batería de 18,3 kWh y una transmisión automática tipo DHT. Dos motores eléctricos complementan un tren motor híbrido enchufable concebido para entregar hasta 275 caballos de potencia y 310 Nm de torque.

A esa prolija interacción entre el motor a gasolina y la batería eléctrica, la energía que se recupera con el frenado y aquella que se recarga a través de una fuente externa —”electrolinera”— se debe que la marca anuncie una autonomía cercana a los 1.400 km. Lo cierto es que, durante la prueba, urbana con breves tramos en carretera, el panel de instrumentos anuncio un consumo de hasta 80 km/gal.

Equipo, seguridad y precio

Dentro de la cabina del Tiggo 8 resalta la suavidad de las superficies de contacto, la disposición de los asientos delanteros —con una sujeción correcta— y la incorporación de parlantes en el apoyacabeza de la plaza principal, brindando una experiencia casi personal al momento de contestar llamadas, pues el sonido no se replica en el resto del habitáculo.

Sobre su sistema de sonido hay que decir que está firmado por Sony e incluye 12 altavoces. Su panel de instrumentos es digital, con 10,25 pulgadas; mientras que el sistema multimedia funciona con una pantalla táctil de 15,6” y permite conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

La ficha, por su parte, anuncia una capacidad para hasta siete pasajeros. Lo cierto es que cinco viajarán con relativa comodidad, incluso el del medio en la segunda fila. Los otros dos, que se ubiquen en la tercera, se encontrarán con un espacio reducido tanto en piernas como en amplitud… algo que no será un problema mayor para niños o personas de baja estatura.

Dentro de su equipo de seguridad resaltan ADAS como la advertencia de salida de carril, monitoreo de punto ciego, advertencia de apertura de puerta, control inteligente de luces, alerta de cambio de carril, frenado automático de emergencia, entre otros. Suma componentes como diez bolsas de aire, ABS, EBD, BAS, ESP y cámara con visión de 540°. Es importante mencionar que el SUV obtuvo cinco estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por Euro Ncap.

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Chery Tiggo 8 busca al comprador interesado en un SUV de siete pasajeros o familiar amigable con el consumo de combustible y al día en la mayoría de las tecnologías y asistencias a la conducción. Su precio, a septiembre de 2026, es de COP 146.000.000.

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