Venta de carros en Colombia: en agosto se matricularon 27.124 vehículos nuevos

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El mercado automotor colombiano continua al alza. En agosto de 2026 se registraron 27.124 vehículos nuevos en el país, un 27,4 % más que las cifras registradas durante el mismo mes de 2025 (21.285). El acumulado entre enero y agosto es de 213.377 unidades, cifra que representa un crecimiento del 42,1 % cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.

Las cifras fueron presentadas por Fenalco y la Andi, en el Boletín de Vehículos Nuevos, donde también se señala a los carros tipo SUV como el segmento favorito de los colombianos, con 17.929 registros durante agosto y 131.119 entre enero y el octavo mes del año.

El informe señala que Kia fue la marca más vendida en Colombia en agosto de 2026, con 3.594 unidades. A los coreanos les sigue Toyota, con 3.030, y Renault, con 2.683. Cuarto y quinto lugar en ventas fueron para Tesla y Chevrolet, respectivamente, con 2.04 y 1.784 vehículos nuevos matriculados.

El Tesla Model Y fue el carro más vendido en agosto, con 1.902 unidades registradas. Al fabricante de eléctricos les siguen la Renault Duster (1.081), el Kia K3 (1.022), el Toyota Corolla Cross (803) y la Mazda CX-30 (774).

El acumulado señala que el Tesla Model Y también es el carro más vendido durante los primeros ocho meses del año (12.161). El top cinco se complementa con la Renault Duster (7.628), Kia K3 (6.804), Kia Picanto (6.254) y la Mazda CX-30 (6.043).

Ventas de híbridos y eléctricos

Durante agosto de 2026 se matricularon 4.542 vehículos eléctricos en Colombia. El acumulado entre enero y agosto es de 33.889 cero emisiones registrados, un 222,5 % más que durante los primeros ocho años del 2025.

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El mercado de híbridos también presenta números al alza, con 9.195 unidades vendidas en agosto. El acumulado para los vehículos de este tipo de tecnología -que para el caso del boletín incluye a los híbridos ligeros, completos y enchufables- es de 63.210 unidades.