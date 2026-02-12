Nueva Chevrolet Captiva Híbrida: así es el PHEV de la marca en Colombia

Chevrolet Captiva Híbrida Enchufable (PHEV). Foto: Nicolás Fernández

El primer híbrido enchufable -Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)- de Chevrolet en Colombia es una de las versiones disponibles de la línea Captiva. Se trata de un SUV mediano de origen chino que tiene 4.745 mm de largo, 1.674 de alto y 1.890 de ancho -sin espejos-. Su distancia entre ejes es de 2.800 mm. Estas son sus características y precio:

Equipo interior

Dentro de la cabina de la Captiva Híbrida Enchufable se encuentra un asiento de conductor con ajuste eléctrico, configuración manual para el de copiloto, centro multimedia con pantalla táctil de 15,6”, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto por cable, puertos de carga tipo A y tipo C, sunroof panorámico, cuerpo lumínico en tecnología LED, entre otros.

Motor atmosférico

La nueva Captiva Híbrida usa un motor naturalmente aspirado de 1.5 litros, el cual, –y aunque suena redundante tras mencionar su naturaleza atmosférica- funciona con gasolina corriente.

El bloque entrega una potencia de 105 caballos, a las 5.600 rpm, y 125 Nm de torque, en el rango de entre 4.600 y 5.000 rpm. Se acopla a una transmisión DHT (Single Speed Transmission - DHT Dedicated Hybrid Transmission).

Híbrido enchufable

El tren motor híbrido enchufable de la nueva Chevrolet Captiva se complementa con una batería eléctrica con capacidad de 20.5 kWh, la cual permite un rango en modo EV de hasta 90 kilómetros. Suma un cargador Tipo 2. El componente eléctrico cuenta con 120 celdas y tiene un peso de 185 kilogramos.

La potencia combinada anunciada en la ficha es de 201 caballos y su torque es de 310 Nm. Su aceleración de 0 a 100 km/h es de nueve segundos.

¿Ahorro de combustible y más de 1.000 km de autonomía combinada?

Durante la presentación de producto Chevrolet informó que la nueva Captiva Híbrida Enchufable permitía una autonomía de unos 1.040 km, con el tanque lleno y la batería cargada. La información presentada por la marca del corbatín indicó que el costo anual en gasolina es de unos COP 3.390.000, frente a los COP 7.324.000 de un vehículo con características similares de otros fabricantes.

Seguridad y precio

Captiva PHEV suma frenos ABS, control de tracción, seis bolsas de aire, ESC, asistente de arranque en pendiente, asistente de frenado inteligente, Auto Hold, sensor de presión en los neumáticos, cámara 360°, control crucero adaptativo, sensor y alerta de colisión frontal, detección de obstáculos y peatones, entre otros.

Su precio es de COP 155.000.000.