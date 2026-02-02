Estos fueron los carros más vendidos en enero de 2026

Así es la actualización del Kia Picanto que ya se vende en Colombia Foto: Kia

Enero de 2026 registró la cifra más alta de matrículas de vehículos nuevos en Colombia desde el 2015 (21.241). Durante el primer mes del año se vendieron 19.969 unidades, un 38,7 % más que en el mismo mes del 2025, cuando el número fue de 14.396.

El segmento del mercado que más unidades registró fue el de los SUV, con 11.270. La cifra es una de las más llamativas del mes, ya que al compararse con enero de 2025, se evidencia un crecimiento del 43,5 %. El segundo segmento con mayor demanda fue el de automóviles (4.890) y el tercero el de pick-ups (1.144):

La marca más vendida en Colombia en enero de 2026 fue Kia. De los coreanos se matricularon 2.966 unidades. En segundo lugar se encuentra Renault, con 2.595. El tercero fue para Mazda, con 1.623. El cuarto para Toyota, con 1.584. En el quinto se ubicó Chevrolet, con 1.431.

Las nuevas tecnologías

El segmento de híbridos también registró un crecimiento, al compararse con las cifras de enero del año pasado. En total, 1.758 vehículos con este tipo de tecnologías se matricularon en Colombia durante enero de 2026.

Por su parte, el mercado de eléctricos tuvo un alza del 73 % frente a enero de 2025 (3.145). En total, durante el primer mes del 2026 se matricularon 5.437 vehículos cero emisiones en el país.

Los carros más vendidos en Colombia

El listado de los cinco carros más vendidos en Colombia ubica en la quinta posición al Foton Bj, con 565 unidades. En el cuarto lugar se encuentra uno de los SUV con mejor desempeño en el mercado local durante los últimos años, el Mazda CX-30, que tuvo 584 matrículas.

El tercer lugar fue para uno de los carros más vendidos en Colombia durante 2025, el Kia K3. El sedán -también disponible en versión cross- de la firma asiática llegó a las 669 unidades en el primer mes del año. En el segundo se ubicó la SUV ensamblada en Colombia: Renault Duster, con 761.

En carro más vendido en Colombia es uno de los líderes del mercado en los últimos años. Se trata del compacto Kia Picanto, del cual se matricularon 889 vehículos durante enero. Cuando se compara con las 431 unidades matriculadas del mismo mes de 2025, se evidencia un crecimiento del 106,3 %.