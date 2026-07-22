Chevrolet Sonic busca liderar el mercado de SUV compactas en Colombia

El nuevo Sonic es el SUV de entrada al portafolio de Chevrolet en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

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El SUV compacto Chevrolet Sonic ya está disponible en toda la red de concesionarios de la marca en Colombia. El vehículo, fabricado en Brasil, se ubica en el portafolio de la marca de GM entre las líneas Onix y Tracker. Su llegada al país busca atraer clientes en uno de los segmentos de mayor crecimiento en el país, en medio de una industria que creció un 50,1 % en el primer semestre de 2026 (157.520 matrículas).

Entre sus principales características resalta su tren motor, con un bloque turbo de un litro (116 caballos de potencia y 160 Nm de torque) —que por su configuración puede operar con gasolina corriente, según la marca—, la incorporación de la nueva generación de OnStar, Wi-Fi nativo, el sistema Chevrolet Intelligent Driving —con asistencias avanzadas a la conducción— y la disponibilidad de más de 70 accesorios originales de personalización.

Juan David Rosero es el Country Lead de General Motors en Colombia. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre el rol del nuevo Chevrolet Sonic en el portafolio de la marca, las novedades que resalta del producto y su importancia en las proyecciones del fabricante para el cierre de un 2026 que ha presentado un crecimiento en ventas para la industria local.

¿Cuál es el rol de Sonic en el portafolio de la marca?

Sonic representa un paso importante dentro de toda la estrategia de GM. Sobre todo para seguir fortaleciendo la presencia de la marca y el portafolio Chevrolet en Colombia. Es la materialización de una apuesta por ofrecer productos desarrollados con ingeniería global adaptados a las necesidades del mercado colombiano. Algo importante es que llega a ocupar un espacio en una gama de SUV de mayor crecimiento. Es un vehículo que se ubica entre Onix y Tracker, ampliando las opciones para nuestros clientes en una categoría que viene creciendo, como son las SUV compactas.

¿Cómo ha sido la aceptación de Sonic en el mercado?

La aceptación del producto ha superado las expectativas. Estamos muy contentos con la respuesta inicial del mercado, pues superamos alrededor del 63 % la proyección que teníamos inicialmente. Hoy estamos realizando un lanzamiento nacional en nuestros más de 90 puntos a nivel nacional, de manera simultánea, lo que confirma el interés que existe por Sonic. Lo más importante es que nos confirma que llegamos con un producto muy alineado con las expectativas del mercado colombiano.

¿Qué resalta del Sonic que llega a Colombia?

Es un lanzamiento regional inspirado en la nueva identidad global de Chevrolet. Sobre todo, incorpora un altísimo nivel de tecnología con el nuevo Chevrolet Intelligent Driving y toda la conectividad que ofrece OnStar. Ese conjunto de tecnologías convierte a Sonic en una oferta muy competitiva dentro de su segmento.

¿Cómo será la postventa y dónde estará disponible?

Desde su llegada, Sonic estará respaldado por toda la red de concesionarios Chevrolet del país. Es una amplia red con cobertura nacional y una postventa tradicionalmente fuerte. Además, cuenta con un portafolio bastante robusto, con más de 70 accesorios disponibles desde su lanzamiento.

¿Por qué comprar un Sonic?

Sonic combina todo lo que el mercado está buscando: diseño moderno, tecnología, seguridad y conectividad. Representa una excelente alternativa para quienes quieren ingresar al segmento de las SUV compactas, con un producto y una oferta de financiación altamente competitiva, ofreciendo condiciones de 0 % de interés durante cinco años en un entorno donde las tasas de interés están al alza.

¿Cuál ha sido el desempeño de la marca en 2026 y qué rol tendrá Sonic al cierre de año?

Los resultados de esta primera mitad del año han sido extraordinarios para la marca. Estamos alcanzando un crecimiento cercano al 40 %, lo que representa cerca de 3.000 unidades más que en 2025, además de un aumento importante en la participación de mercado. Entre los principales aceleradores están las nuevas tecnologías, con niveles récord en ventas de Captiva híbrida y Captiva eléctrica. También destaca el resultado del Spark EUV, que solo el mes pasado vendió más de 170 unidades. Esto ratifica la fortaleza del portafolio en la transición energética. También hay modelos importantes como Onix, que sigue siendo el sedán más vendido de su categoría, y el segmento de “pickups”, con un crecimiento importante en flotas y una participación cercana al 16 %. Es una dinámica positiva y hoy Sonic llega a reforzar esa tendencia de crecimiento, siendo un jalonador importante durante la segunda mitad del año.

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¿Qué rol juega el dólar en los planes de la marca para este año?

Considero que el dólar es una variable crítica e importante para dinamizar la industria. Hoy el peso colombiano es una de las monedas más apreciadas en el mercado, lo que nos da un impulso importante para mantener la competitividad, los incentivos y esa dinámica de crecimiento. Nuestro foco sigue siendo ofrecer productos competitivos y brindar valor a nuestros clientes, manteniendo siempre una visión de largo plazo en la relación con ellos.