Venta de carros en Colombia creció 50,1 % en el primer semestre de 2026

El sexto mes del año se posiciona como el más exitoso para la industria en 2026. Foto: Pexels

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Durante el primer semestre de 2026 se matricularon 157.520 carros nuevos en Colombia. Según un informe presentado por la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, la cifra representa un crecimiento del 50,1 %, cuando se compara con el registro del mismo periodo de tiempo del 2025 (105.006).

29.038 de las matrículas se registraron durante junio. El sexto mes del año se posiciona como el más exitoso para la industria en 2026. De hecho, hay que remontarse a diciembre de 2025 -mes que reflejó la dinámica del Salón del Automóvil de Bogotá- para encontrar un mes con más ventas (30.135).

El segmento con mayor número de matrículas durante 2026 es el de SUV, con 94.560. En el segundo lugar se encuentra el de automóviles, con 34.075. En el tercero aparece el de pick-ups, con 8.373.

Una de las cifras más llamativas que dejó el primer semestre de 2026 es el aumento en las matrículas de vehículos comerciales de carga. Mientras que en el periodo enero-junio de 2025 se registraron 5.082 unidades, en los primeros seis meses de este año la cifra llegó a las 9.642.

Las marcas y las líneas más vendidas

Kia fue la marca más vendida en Colombia en junio de 2026. De la firma coreana se matricularon 2.997 vehículos en el primer mes del año. El top cinco continua con Toyota (2.864), Renault (2.589), Chevrolet (2.450) y Tesla (2.422).

El listado acumulado indica que Kia fue la marca más vendida en Colombia en el primer semestre de 2026 (20.437). El top cinco continua con Renault (15.836), Toyota (12.716), Chevrolet (12.123) y Mazda (11.718).

Con 2.295 matrículas, el Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en junio de 2026. Al eléctrico le siguen los Renault Duster (1.021), Foton Bj (1.007), Kia K3 (781) y Mazda CX-30 (774).

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El acumulado del primer semestre de 2026 indica que el Tesla Model Y es el carro más vendido en Colombia, con 8.464 unidades matriculadas. Al cero emisiones le siguen los Renault Duster (5.564), Kia K3 (4.981), Kia Picanto (4.709) y Mazda CX-30 (4.464)