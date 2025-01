Chevrolet Spark eléctrico: el regreso de un carro icónico, ahora como SUV

Diseño compacto y un enfoque más urbano El próximo Chevrolet Spark EUV Activ se perfila como un vehículo compacto de estilo robusto, derivado del Baojun Yep Plus desarrollado por GM y Baojun. Foto: GM Authority

General Motors (GM), en alianza con su socio chino Baojun, ha desarrollado un vehículo que promete combinar sostenibilidad, tecnología avanzada y accesibilidad. Este modelo, conocido en China como Baojun Yep Plus, es un SUV compacto que pretende ser el eléctrico más económico del portafolio de GM en América Latina.

El Chevrolet Spark, uno de los modelos más emblemáticos de GM, regresará al mercado en 2025 bajo una nueva identidad: Chevrolet Spark EUV Activ. Transformado en un SUV eléctrico, esta versión busca posicionarse como una alternativa económica y atractiva en mercados emergentes, incluido el colombiano.

Recientes imágenes filtradas revelan que el Spark EUV conserva las características compactas que definieron al modelo original, pero con cambios notables en su diseño. Estas fotografías también sugieren que el vehículo se encuentra en etapas finales de desarrollo, lo que confirma su lanzamiento para 2025.

Hace un año, en enero de 2024, la alianza integrada por Siac Motor, General Motors y Liuzhou Wuling Motors Co Ltd presentó en China el Baojun Yep Plus, una versión ampliada del Yep EV con cinco puertas, diseñado exclusivamente para el mercado asiático. Las similitudes entre este modelo y el nuevo Chevrolet Spark EUV refuerzan la idea de un renacimiento del Spark, ahora adaptado a las tendencias de electrificación y al creciente interés por los SUV compactos.

Diseño compacto y un enfoque más urbano

El próximo Chevrolet Spark EUV Activ se perfila como un vehículo compacto de estilo robusto, derivado del Baojun Yep Plus desarrollado por GM y Baojun. Con un diseño cuadrado y funcional, el modelo incorpora elementos distintivos como pasos de rueda pronunciados, una parrilla cerrada, barras en el techo y un compartimento adicional de 12 litros bajo el capó.

Aunque su apariencia recuerda a vehículos todoterreno como el Suzuki Jimny, este SUV eléctrico está orientado a la conducción en ciudad, con una altura al suelo de 15 centímetros que refuerza su carácter urbano. Su longitud de 4 metros y detalles como ventanas y luces de diseño cuadrado completan su imagen sólida y moderna.

La principal diferencia entre el Chevrolet Spark EUV Activ y su contraparte china, el Baojun Yep Plus, radicará en los emblemas y marcas, mientras que el diseño y las especificaciones generales se mantendrán similares. Este modelo promete ser una opción versátil y accesible en el segmento de vehículos eléctricos compactos.

El interior se destaca por un enfoque minimalista, donde un conjunto de doble pantalla combina un tablero digital y una pantalla táctil central. Este sistema integra las funciones clave de información, entretenimiento y conectividad, ofreciendo una experiencia intuitiva para el conductor. Además, el diseño maximiza el espacio para los ocupantes, complementado con un techo alto y soluciones prácticas que optimizan la comodidad.

En cuanto a su motorización, este modelo compartirá especificaciones con el Baojun Yep Plus, incluyendo un motor eléctrico trasero que entrega 100 caballos de potencia y 180 Nm de torque. Su batería de 41,9 kWh permite una autonomía de hasta 401 km según el ciclo CLTC, lo que se traduce en aproximadamente 350 km en condiciones reales.

El Spark EUV también contará con cuatro modos de manejo (Eco, Eco+, Estándar y Sport) y tres niveles de regeneración de energía, ofreciendo versatilidad en diversas condiciones de conducción. Además, su sistema de carga rápida lo posiciona como una opción eficiente y práctica dentro del segmento de vehículos eléctricos compactos.

Posible lanzamiento en Colombia para 2025

Aunque Chevrolet no ha confirmado oficialmente la llegada del Spark EUV al país, es altamente probable que este modelo sea parte de su estrategia para el mercado colombiano en 2025. Este SUV eléctrico buscará posicionarse frente a otras marcas que ya han ganado terreno en el segmento, destacándose por su propuesta accesible y moderna.

El interés por los vehículos eléctricos en Colombia respalda esta posibilidad. Durante 2024, las ventas de carros eléctricos aumentaron un 147,3% a nivel nacional, evidenciando una creciente demanda por opciones sostenibles. Se estima que el precio del Spark EUV rondará los 100 millones de pesos, lo que podría convertirlo en una alternativa competitiva dentro de su categoría.