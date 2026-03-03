Cifras, marcas y modelos más vendidos de motos en febrero de 2026

Planta Auteco Cartagena. Foto: David Vásquez Herrera

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco dieron a conocer el informe correspondiente al registro de motos nuevas en Colombia durante febrero de 2026. Según este reporte, en el segundo mes del año se matricularon 109.606 unidades en el territorio nacional, lo que representa un crecimiento del 36,06% frente a febrero de 2025.

En comparación con enero de 2026, el volumen de matrículas también mostró una variación positiva del 14,53%. Con este resultado, el acumulado del año registra un incremento del 33,27%, consolidando una dinámica de expansión sostenida en el sector.

En participación por cilindrada, el segmento entre 101 cc y 125 cc concentró el 47,74% de las compras en febrero, manteniéndose como el de mayor preferencia en el mercado. Le siguió el rango entre 151 cc y 200 cc, con una participación del 26,60%.

Las marcas y modelos de motos más vendidos en Colombia

Los 10 modelos más vendidos en el país durante febrero de 2026 representaron el 34,11% del total comercializado en el periodo.

El ranking de las motos con mayor participación en el mercado quedó así:

AKT AK125NKD EIII — 6.894 unidades, equivalente al 6,29% del mercado. Bajaj CT100 ES Spoke — 4.300 unidades, con una participación del 3,92%. Yamaha GPD155-A (NMAX 155) — 4.099 unidades, alcanzando el 3,74%. Bajaj CT100 KS Spoke — 3.642 unidades, con el 3,32% de participación. Suzuki GN125 ABS — 3.618 unidades, representando el 3,30%. Honda XR190L 2.0 — 3.299 unidades, con una cuota del 3,01%. Hero Hunk 125 R — 3.127 unidades, equivalente al 2,85%. Honda XR150L 2.0 — 2.871 unidades, con el 2,62%. Yamaha XTZ150-A — 2.852 unidades, representando el 2,60%. Suzuki DR 150 FI ABS — 2.684 unidades, con una participación del 2,45%.

Departamentos y municipios con más motos registradas

En dicho mes, los tres departamentos con mayores registros en el país fueron Cundinamarca, con una participación del 18,50%. En segundo lugar, se ubicó Antioquia, con el 17,37%, seguido por Valle del Cauca, que alcanzó el 10,79% del total nacional. En conjunto, estas tres regiones concentraron el 46,67% del mercado de motocicletas nuevas en Colombia.

En cuanto a los municipios, los tres territorios con más matrículas de motocicletas nuevas durante el mes fueron: